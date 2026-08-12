Cumbre entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner: buscan suturar la interna y cerrar filas contra la eliminación de las PASO + Agregar ámbito en









Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, dirigentes y referentes del PJ analizaron exclusivamente la continuidad de las primarias y coincidieron en defenderlas como herramienta para construir una oferta electoral competitiva frente a Javier Milei.

Dirigentes del peronismo mantuvieron una reunión para analizar el futuro de las PASO de cara a las elecciones de 2027.

El peronismo comenzó a mover fichas de cara a las elecciones de 2027 y, tras el revés del oficialismo en el Senado la semana pasada con la caída de los proyectos de Ley de Tierras y Manejo del Fuego, reunió a gobernadores y principales referentes del espacio para discutir un tema central de la estrategia electoral: la continuidad de las PASO.

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La reunión, que también significó el reencuentro político entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, tuvo como único eje, según confirmó Ámbito, el futuro de las primarias. Del encuentro participaron también los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja), además de un enviado del formoseño Gildo Insfrán. También estuvieron los jefes de las bancadas peronistas en el Congreso, Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado), y el senador Gerardo Zamora.

Fuentes que participaron de la reunión indicaron a este medio que el encuentro se desarrolló en un "muy buen clima" y hubo coincidencia entre los presentes en la necesidad de sostener las PASO como una herramienta para construir una propuesta electoral amplia y competitiva.

La discusión tomó impulso después de que, tras el revés parlamentario del jueves pasado, desde el Gobierno comenzaran a instalar como una de sus prioridades la eliminación o suspensión de las elecciones primarias. La posibilidad de avanzar con esa modificación del calendario electoral es observada por el peronismo como una decisión que puede alterar la construcción de las candidaturas para 2027.

“Javier Milei tiene como principal objetivo político conseguir la reelección y todas sus decisiones estarían orientadas hacia ese propósito”, reveló a este medio un participante del mitín. En ese marco, los dirigentes peronistas coincidieron en que las PASO pueden funcionar como un mecanismo para ordenar la interna, ampliar la representación y construir una candidatura competitiva frente al oficialismo.

La defensa de las primarias adquiere especial relevancia para un peronismo que atraviesa una disputa interna por el liderazgo y la estrategia electoral. La reunión buscó, precisamente, generar un primer punto de coincidencia entre sectores que mantienen diferencias políticas y electorales: la necesidad de preservar las PASO como mecanismo para dirimir las candidaturas del próximo año electoral. "Los que apoyen la eliminación o suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de ayudar a Milei a tener cuatro años más de este infierno para la gente", concluyó una fuente presente en la reunión. ¿Eliminación o suspensión de las PASO? El Gobierno puso la eliminación de las PASO en el centro de la discusión electoral después de la derrota que sufrió en el Senado. Ante las dificultades para conseguir los votos, la suspensión por un año aparece ahora como una alternativa para avanzar con su objetivo de cara a 2027. La Casa Rosada busca negociar con los gobernadores para conseguir respaldo a la reforma electoral. La discusión por las PASO queda así vinculada a otros reclamos de las provincias, como recursos, obras y fondos pendientes. El objetivo de fondo del Gobierno es llegar a 2027 con un escenario electoral que favorezca la reelección de Javier Milei. Para eso, busca ordenar alianzas con los gobernadores y reducir la competencia interna que podrían generar las PASO.