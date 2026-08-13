VTV vencida: cuánto puede costar la multa en agosto y qué conductores deben hacer el trámite

La Unidad Fija bonaerense aumentó, por lo que también se actualizaron los montos de las infracciones más graves.

Circular con la Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) vencida puede terminar en una de las multas de tránsito más elevadas de la Provincia de Buenos Aires. Durante agosto, la sanción por circular sin la revisión obligatoria vigente parte de los $681.300 y puede llegar hasta $2.271.000 , según la cantidad de Unidades Fijas que determine el juez de faltas.

El fuerte incremento respecto de los valores que regían a principios de año está relacionado con la actualización bimestral de la Unidad Fija (UF) , utilizada como referencia para calcular las multas bonaerenses. Para julio y agosto 2026, la Provincia estableció el valor de cada UF en $2.271 . La cifra representa una suba del 2,5% respecto del bimestre anterior y se mantiene vigente hasta el 31 de agosto.

El valor de las multas bonaerenses se determina a partir de las Unidades Fijas . Para el bimestre julio-agosto, la Resolución 3/2026 de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial estableció el valor correspondiente a cada UF. En el caso específico de la VTV, la normativa establece una escala de 300 a 1.000 UF . Con el valor actual, la cuenta queda de la siguiente manera:

Por lo tanto, no existe una única multa fija para todos los conductores. El monto final depende de la sanción que corresponda dentro de la escala prevista por la normativa. La diferencia entre el piso y el máximo es importante: son $1.589.700 entre una sanción de 300 UF y otra de 1.000 UF.

El cronograma de la Verificación Técnica Vehicular distribuye durante el año las terminaciones de las patentes . En agosto corresponde realizar el trámite a los vehículos cuya patente termina en 8 . La revisión es obligatoria para los vehículos alcanzados por el régimen y tiene como objetivo verificar que se encuentren en condiciones adecuadas para circular.

Durante la inspección se controlan distintos componentes relacionados con la seguridad, entre ellos frenos, luces, dirección, suspensión y neumáticos, además de aspectos vinculados con las emisiones y el estado general de la unidad. Los requisitos pueden presentar algunas diferencias según la jurisdicción y el tipo de vehículo, pero entre la documentación habitual se encuentran el DNI, la licencia de conducir vigente, la cédula del vehículo, el comprobante del seguro obligatorio y la constancia del turno, cuando corresponda.

Qué pasa si la VTV está vencida pero ya tengo turno

Uno de los puntos que puede generar confusión entre los conductores es la diferencia entre tener un turno solicitado y contar con la VTV vigente. Solicitar un turno no extiende automáticamente la vigencia de la verificación anterior. Si el vehículo circula con la VTV vencida, el conductor está expuesto a una multa aunque tenga una fecha asignada para hacer la inspección.

Por eso, ante un vencimiento, la alternativa más segura es evitar usar el auto o moto hasta completar la verificación, especialmente si no existe una situación que justifique su circulación. El turno tampoco reemplaza la oblea o constancia que acredita que la unidad aprobó la revisión. La autorización para circular depende de que el vehículo haya cumplido con la inspección correspondiente.

Cómo consultar si tengo multas

Los conductores de la Provincia de Buenos Aires pueden consultar si tienen infracciones a través del sistema oficial de Infracciones de Tránsito bonaerense. La consulta puede realizarse con el DNI del conductor o la patente del vehículo. Esta herramienta permite conocer si existen actas registradas y revisar la situación de las infracciones antes de realizar determinados trámites vinculados con el vehículo o la licencia.