Negociaciones en punto muerto: Irán rechazó una extensión de la tregua y exigió a EEUU volver al acuerdo

Teherán aseguró que las negociaciones siguen estancadas mientras Washington y las autoridades iraníes intercambian acusaciones por el cumplimiento del acuerdo.

Irán aseguró que las negociaciones con Estados Unidos continúan estancadas y que no hubo avances para reactivar el acuerdo provisional alcanzado en junio. La advertencia se conoció mientras Donald Trump volvió a cuestionar a los líderes iraníes y nuevos ataques contra buques aumentaron la tensión en la región.

Una fuente iraní de alto rango afirmó que no se registraron progresos en las conversaciones destinadas a recuperar el entendimiento de junio y establecer un plazo para cumplir sus compromisos. Las negociaciones se desarrollan de manera indirecta a través de mediadores.

El acuerdo establecía una “cesación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes” , pero rápidamente quedó debilitado. Trump declaró que había “terminado” el 7 de julio, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní lo calificó como “suspendido” una semana después.

Las diferencias también alcanzan al estrecho de Ormuz , una vía estratégica para el comercio energético mundial. Estados Unidos acusa a Irán de incumplir el compromiso de reabrirlo, mientras que Teherán sostiene que Washington tampoco respetó sus obligaciones.

Según la fuente iraní, Estados Unidos debería retomar el acuerdo provisional y definir un período para implementar los compromisos asumidos. “No se ha avanzado absolutamente nada en este asunto”, declaró a Reuters.

El estrecho de Ormuz continúa en el centro de la disputa entre Washington y Teherán.

Donald Trump volvió a desafiar a Irán

Mientras las negociaciones permanecen trabadas, Donald Trump endureció nuevamente su discurso contra Teherán. El presidente estadounidense afirmó el miércoles que Estados Unidos tiene “control total” sobre el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, organismo creado por Irán para gestionar esa vía marítima, aseguró que el paso continúa bloqueado y que no será reabierto hasta que se acepten las condiciones planteadas por Teherán: “Irán solo habla y no actúa, el matón de Oriente Medio ya no existe”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

A lo largo del conflicto, el mandatario estadounidense alternó amenazas de una nueva escalada con declaraciones sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz. La falta de avances vuelve a poner en duda la posibilidad de una salida negociada.

Donald Trump volvió a endurecer sus declaraciones contra las autoridades iraníes en medio de la crisis. Depositphotos

Irán rechaza extender el acuerdo de 60 días

El entendimiento provisional alcanzado en junio había establecido un período de 60 días, que podía extenderse mediante un acuerdo entre las partes. Durante ese plazo, se esperaba que Irán y Estados Unidos avanzaran hacia un acuerdo definitivo que limitara el programa nuclear iraní y contemplara el levantamiento de sanciones estadounidenses.

La fuente iraní rechazó un informe de la agencia turca Anadolu que señalaba que Pakistán había mediado para extender ese período: “No se habla de una prórroga porque, desde la perspectiva de Irán, no ha comenzado ningún período y, por lo tanto, no hay nada que prorrogar. Estados Unidos violó el acuerdo provisional 48 horas después de su firma y se retiró del mismo unos días más tarde”, afirmó la fuente.

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, miles de personas murieron principalmente en Irán y Líbano. Durante el conflicto, Teherán también atacó activos e infraestructura estadounidenses en países como Omán, Jordania, Kuwait, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

El acuerdo de junio contemplaba 60 días para avanzar hacia un entendimiento definitivo sobre el programa nuclear iraní.

Los ataques marítimos volvieron a afectar al mercado petrolero

El aumento de las tensiones también repercutió sobre el transporte marítimo y los precios de la energía. Antes de la guerra, el estrecho de Ormuz concentraba aproximadamente una quinta parte del flujo mundial de petróleo y gas natural licuado.

Los futuros del crudo Brent llegaron a alcanzar los u$s126 por barril desde el comienzo del conflicto, alrededor de un 75% por encima de los valores previos a la guerra. La volatilidad reflejó la preocupación por posibles interrupciones en el suministro energético del Golfo.

El martes se produjeron además distintos incidentes en rutas marítimas estratégicas. Un presunto ataque de los hutíes contra un pequeño buque de carga provocó cuatro muertes entre la tripulación en el estrecho de Bab el-Mandeb.

En otro episodio, un helicóptero MH-60 de la Armada estadounidense disparó dos misiles Hellfire contra un buque de carga con bandera panameña para inutilizar su sistema de dirección, según informó el ejército estadounidense.

Los precios del petróleo volvieron a moverse el miércoles, aunque luego moderaron las subas durante una jornada marcada por la volatilidad. Los futuros del Brent se ubicaban cerca de los u$s88 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) rondaba los u$s83.