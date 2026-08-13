Colombia autorizó operaciones militares conjuntas con EEUU contra el narcoterrorismo

El gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó acciones conjuntas con Washington y confirmó el ingreso de Colombia a una coalición impulsada por Donald Trump.

Colombia autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos para combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico y el terrorismo.

El gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en territorio colombiano para enfrentar a organizaciones vinculadas con el narcotráfico y el terrorismo. La decisión fue anunciada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una visita a Panamá y marca un nuevo capítulo en la cooperación bilateral.

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Hegseth confirmó este miércoles que Colombia pidió asistencia al Departamento de Defensa estadounidense como parte de su estrategia contra el denominado “narcoterrorismo”. La solicitud habilita una mayor participación de Washington en las acciones de seguridad desarrolladas dentro del territorio colombiano.

El anuncio se produjo pocos días después de la asunción de De la Espriella como presidente de Colombia y representa un nuevo acercamiento entre Bogotá y Washington en materia de defensa y lucha contra las organizaciones criminales.

El funcionario estadounidense realizó el anuncio durante su visita a Ciudad de Panamá , donde mantuvo reuniones con representantes de distintos países de la región. En ese marco, también se confirmó la incorporación de Colombia a una iniciativa de seguridad promovida por la administración de Donald Trump.

Pete Hegseth anunció la decisión durante una visita a Ciudad de Panamá.

Además de autorizar las operaciones conjuntas, Colombia se sumará al Escudo de las Américas , una coalición impulsada por el gobierno de Trump para reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y las estructuras criminales.

La iniciativa reúne a 18 países y busca incrementar la coordinación en áreas como seguridad, inteligencia y combate a las redes dedicadas al tráfico de drogas.

Durante su estadía en Panamá, Hegseth se reunió con el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, en el marco de la incorporación del país a la coalición.

El ingreso al mecanismo no es una decisión completamente nueva para el gobierno de De la Espriella. El mandatario había planteado durante su campaña presidencial la incorporación a esta iniciativa como parte de una estrategia destinada a fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.

El gobierno de Abelardo de la Espriella incorporó a Colombia al Escudo de las Américas.

Todavía no se conocen los detalles de las operaciones

Aunque Washington confirmó la autorización, todavía no fueron informados públicamente los alcances concretos de las operaciones. No se precisaron las regiones de Colombia donde podrían desarrollarse, la cantidad de efectivos estadounidenses que participarían ni la fecha prevista para el comienzo de las acciones.

Tampoco trascendió si las operaciones estarán enfocadas específicamente en determinadas organizaciones vinculadas al narcotráfico o al terrorismo.

Colombia y Estados Unidos mantienen desde hace décadas una cooperación en seguridad que incluye intercambio de inteligencia, entrenamiento y asistencia a las Fuerzas Militares. La nueva autorización, sin embargo, abre la posibilidad de avanzar hacia una modalidad de colaboración más directa dentro del territorio colombiano.

La decisión supone así un cambio en el nivel de coordinación entre ambos gobiernos, aunque por ahora no existen detalles públicos sobre la dimensión operativa del acuerdo.

Bogotá y Washington mantienen desde hace décadas acuerdos de cooperación en inteligencia, entrenamiento y seguridad.

Un nuevo escenario para la relación entre Bogotá y Washington

La autorización anunciada por Hegseth llega en los primeros días del gobierno de De la Espriella y refuerza una de las líneas que el mandatario había planteado durante su campaña: estrechar la cooperación con Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico.

La incorporación al Escudo de las Américas y la posibilidad de desarrollar operaciones militares conjuntas constituyen dos pasos vinculados dentro de esa estrategia.

El anuncio también abre interrogantes sobre cómo se implementará la participación estadounidense en Colombia, dado que todavía no fueron comunicados públicamente los objetivos específicos, las zonas involucradas ni el número de efectivos que podrían intervenir.

Por el momento, lo confirmado es que Bogotá solicitó apoyo a Washington y autorizó la posibilidad de operaciones conjuntas, mientras ambos gobiernos avanzan en una nueva etapa de cooperación en defensa.