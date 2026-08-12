Avanza reglamentación del FAL: la CNV anunció una consulta pública y detalló cómo deberán instrumentarlo las empresas

La CNV abrirá una consulta pública para definir cómo funcionarán los fondos que las empresas podrán usar para cubrir las indemnizaciones. Se trata de un punto central de la reforma laboral, que se espera que se ponga en marcha a partir del 1° de noviembre.

El Gobierno avanza con la puesta en marcha de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) . Luego de que el Ministerio de Economía definiera en qué instrumentos podrán invertirse los recursos -lo que es obligatorio-, ahora fue el turno de la Comisión Nacional de Valores (CNV) , que puso en consulta pública el proyecto de reglamentación. La intención es que el mercado pueda realizar aportes sobre la letra chica del mecanismo que permitirá a las empresas derivar contribuciones para afrontar los costos de una eventual indemnización por despido de trabajadores .

La iniciativa, incluida en la Resolución General N°1161 , define cómo se podrán armar y administrar estos fondos, que darán mayor volumen al mercado financiero y podrían contribuir a ampliar la oferta de crédito . Todas las empresas del país -pequeñas y grandes- canalizarán los aportes a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o fideicomisos financieros (FF) , bajo la supervisión de la CNV y según su elección.

El dinero de esos vehículos solo podrá provenir de las contribuciones patronales derivadas a este régimen , que son del 1% para las grandes empresas y del 2,5% en el caso de las pymes . Estos fondos podrán ser administrados por un banco o una sociedad de bolsa, a elección del empleador, aunque los recursos acumulados solo podrán utilizarse para cubrir obligaciones en caso de despido y serán inembargables .

La CNV habilita dos tipos de vehículos. Por un lado, los fondos de una sola empresa , cuya tesorería puede tener una relación fluida con la gestora de los fondos. El otro es un esquema "multiempresas" , que concentra los aportes de diferentes compañías y aparece como una de las principales vías para las empresas más chicas que accedan al régimen.

Sin embargo, aparece un llamado de atención en este punto, ya que en los vehículos de más de una empresa se requiere que la tasa de despidos sea similar para que los fondos se consuman en partes iguales . Es decir, si la empresa "X" suele despedir a una mayor cantidad de empleados, es posible que consuma gran parte del FAL y, cuando la compañía "Y" necesite fondos, se encuentre con que los recursos restantes estén colocados en activos más ilíquidos o, incluso, que el dinero disponible no alcance.

Mariano Fuchila

Cómo deberán instrumentarlo las empresas

Si bien la norma prevé que cada empleador elija su vehículo entre FCI y FF, también contempla la posibilidad de que el empleador no lo haga, como podría ser el caso de una empresa con un solo empleado. En esa circunstancia, se realizará una asignación de oficio mediante un esquema rotativo entre administradores que hayan manifestado su voluntad de recibir a los empleadores indecisos. Pese a ello, la compañía podrá cambiar de fondo en caso de no estar conforme con la asignación.

Entre los puntos centrales, se destaca la creación del ID FAL, un identificador único que permitirá individualizar la cuenta de cada empleador y asegurar la trazabilidad de los recursos. En los hechos, el esquema requerirá una operatoria específica y separada de las cuentas comitentes que las compañías eventualmente ya tengan para otras inversiones.

Para participar, los fondos fiduciarios y los FCI deberán contar con una trayectoria de al menos diez emisiones y administrar un patrimonio de $50 millones de UVA como mínimo. Además, la regulación establece un costo máximo del 1% anual sobre el patrimonio administrado, que se devengará diariamente. Por debajo de ese tope, el administrador podrá cobrar lo que considere, ya que la medida apunta a que bancos, sociedades gerentes y agentes del mercado de capitales compitan.

En esa línea, también se incluyó un mecanismo de portabilidad, mediante el cual las empresas podrán trasladar sus inversiones. Aunque se les impone un plazo de seis meses de permanencia, el traspaso deberá realizarse en determinadas "ventanas" durante el año, que se espera que sean en junio y diciembre.

La CNV se muestra optimista ante la posibilidad de que el 1° de noviembre los FAL comiencen a operar, aunque aún restan las normativas complementarias de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) y de la Secretaría de Trabajo. A partir de la puesta en marcha, habrá un período de seis meses para acumular recursos en el fondo y, desde mayo de 2027, comenzar a utilizarlos para pagar indemnizaciones.