La soja, el maíz y el trigo cerraron con fuertes subas tras proyecciones de EEUU

El maíz trepó 1,45% (u$s4,33) y se posicionó en u$s302,64 la tonelada. Por último, el trigo saltó 3,1% (u$s11,57) y cerró a u$s386,36 la tonelada.

Las proyecciones de trigo

La oferta de trigo en Estados Unidos será mayor de lo que se esperaba, ya que los exportadores no consiguieron nuevos negocios, a pesar de que la guerra entre Ucrania y Rusia dificultó los envíos desde la región del Mar Negro, dijo el viernes el Gobierno.

Los países importadores esperaban inicialmente tener que encontrar suministros alternativos después de que Rusia invadió Ucrania a finales de febrero, pero las exportaciones rusas han recuperado el ritmo recientemente. Moscú califica sus acciones en Ucrania como una "operación especial".

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos bajó sus perspectivas para las exportaciones de trigo de Ucrania en 1 millón de toneladas a 19 millones, y aumentó las previsiones para las exportaciones de trigo de Rusia en 1 millón a 33 millones de toneladas.

En conjunto, se prevé que ambos países representen alrededor del 26% de las exportaciones mundiales de trigo. Antes de la invasión, el USDA había pronosticado que las exportaciones de trigo de ambos países sumarían 59 millones de toneladas.

Las proyecciones del maíz

En su informe mensual, el USDA no modificó sus perspectivas para la oferta de maíz, con las exportaciones estadounidenses en línea con la previsión de marzo.

"La forma en que el mercado está reaccionando me dice que piensan que hay más noticias por venir, en particular más ajuste de las existencias", dijo Bob Utterback, presidente de Utterback Marketing. "No creo que el USDA haya tenido plenamente en cuenta la cosecha de Ucrania en este informe".

Las existencias finales de trigo de Estados Unidos para la campaña 2021/22 que termina el 31 de mayo se estimaron en 678 millones de bushels, 25 millones más que el mes anterior. El USDA redujo sus perspectivas para la exportación desde Estados Unidos en 15 millones de bushels y recortó el uso del sector de alimentación y residual en 10 millones.

Las existencias mundiales de trigo se estimaron en su nivel más bajo en cinco años: 278,42 millones de toneladas.

Los inventarios finales de maíz se situaron en 1.440 millones de bushels, sin cambios respecto del mes anterior, y los de soja en 260 millones de bushels, 25 millones menos que en marzo, ya que la escasez de cosecha en Brasil ha impulsado la demanda por exportaciones estadounidenses de soja.

Las proyecciones de la soja

Las existencias de soja estadounidense serán menores de lo previsto anteriormente, debido a que una cosecha inferior en Brasil producto de la sequía derivó en un aumento de las exportaciones de la nación norteamericana, dijo el viernes el Gobierno.

El Departamento de Agricultura (USDA) dijo en su reporte mensual que las existencias de soja domésticas llegarán a 260 millones de bushels al 1 de septiembre. La cifra representa una baja respecto a la estimación de marzo de 285 millones de bushels.

Las previsiones para Argentina

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) mantuvo el viernes sin cambios sus previsiones para las cosechas 2021/22 de soja y maíz de Argentina en 43,5 millones y 53 millones de toneladas, respectivamente.

Por su parte, estimó que la cosecha de trigo 2021/2022 alcanzará los 21 millones de toneladas.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, el segundo de maíz y un proveedor internacional clave de trigo.