Top 3: los Cedears de acciones que saltaron más de 100% en el año

Se trata de Cedears que corresponden a empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial, los chips y la industria espacial.

Los Cedears de acciones volvieron a consolidarse como una de las alternativas favoritas de los inversores argentinos en 2026. En un contexto donde el dólar se mantiene estable y las acciones tecnológicas internacionales sostienen una fuerte volatilidad alcista, varios certificados de depósito que cotizan en BYMA mostraron rendimientos extraordinarios en lo que va del año .

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De acuerdo con el último resumen de variaciones de Cedears elaborado por BYMA al 7 de mayo de 2026, tres papeles lograron subas superiores al 100% acumulado en el año y lideran cómodamente el ranking de rendimiento.

El gran ganador es SATL , el Cedear vinculado a acciones de Satellogic , que acumula una impresionante suba de 245% en 2026.

La compañía argentina de tecnología espacial logró captar nuevamente la atención del mercado internacional tras una serie de anuncios vinculados a expansión comercial y nuevos contratos de observación satelital. El movimiento refleja también el renovado apetito global por empresas ligadas a inteligencia artificial, datos y tecnología aeroespacial.

Estos Cedears corresponden a acciones de empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial, los chips y la industria espacial.

En segundo lugar aparece INTC, correspondiente a Intel, con un avance de 188% en el año.

El histórico fabricante de semiconductores atraviesa una fuerte recuperación bursátil impulsada por la creciente demanda global de chips para inteligencia artificial y centros de datos. El mercado comenzó a valorar una mejora en la competitividad de la compañía frente a gigantes del sector, en medio de una carrera tecnológica cada vez más intensa.

El podio lo completa MU, Cedear de Micron Technology, que acumula una suba de 115% en 2026.

La empresa estadounidense especializada en memorias y almacenamiento se benefició del boom de infraestructura para IA y de un repunte en los precios de memorias DRAM y NAND. El sector de semiconductores en general viene siendo uno de los motores del rally tecnológico global.

Más atrás, aunque también con retornos de tres dígitos, aparecen HUT, con una suba de 109%; LAR, con 104%; y GLW, que gana 101% en el acumulado anual. El listado evidencia cómo los inversores vienen apostando por sectores de alto crecimiento, especialmente tecnología, minería digital y conectividad.