¿Vuelve al "carry trade"? Qué hacer con los pesos ante un dólar más cerca del "techo de la banda"

Por su parte, Matías Daghero, presidente de Closing Bell Advisors, también habló sobre los beneficios del “carry trade”, en este caso con Lecaps. No obstante, aclaró que esta estrategia es óptima para perfiles arriesgados que estén dispuestos a perder dinero, ya que, si el dólar no baja o sube, las ganancias en pesos podrían verse erosionadas por completo.

“Es una herramienta que debe ocupar una pequeña porción del portafolio, que sería una parte que busca hacer una estrategia más agresiva en torno a una estabilidad del dólar y dar una buena tasa, para quienes tengan un perfil más agresivo", dijo.

Y remató: "Estos niveles de dólar ya se acercan a la parte superior de la banda, y, si el Gobierno la respeta, hay una gran parte de las Lecaps que hoy te están dando un retorno positivo en dólares. Pero, nuevamente, eso solo con una parte de la cartera y para perfiles agresivos”.

Advertencia por la pérdida de confianza en la palabra oficial

De todas formas, no todos los participantes del mercado creen que es buen momento para aprovechar esta estrategia, principalmente por una pérdida de confianza en la palabra del Gobierno.

“La confianza es el activo más importante que tiene el Gobierno, y si dicen que van a ser 'A' y después hacen 'B', esa confianza se erosiona. Para peor, cuando el mercado ve que estás pisando artificialmente el precio, te exprime hasta sacarte la mayor cantidad de dólares que pueda, porque entiende que el precio está más barato de lo que debiera estar, justamente por la intervención que están haciendo”, indicó Miguel Braun, asesor financiero en Fox Capital.

El experto no cree que se llegue a un escenario de estrés total donde el dólar llegue al techo de la banda y el Gobierno no tenga herramientas para bajarlo, pero que se haya estado interviniendo antes de tiempo cambia las reglas del juego.

“El solo hecho de que estén incumpliendo con lo que dijeron que iban a hacer me da una desconfianza tremenda. Una lástima porque venían bárbaro, pero salieron a intervenir y les salió muy mal. Como ahora ya no sé si van a cumplir o no con lo que dicen, no recomiendo hacer `carry trade´. Prefiero invertir en activos productivos y evitar depositar mi confianza en funcionarios públicos que intervienen arbitrariamente en los mercados”, aseveró Braun.