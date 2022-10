Gabinete: Manzur enfría su salida a pedido de Alberto Fernández

Manzur remarcó resultados concretos como el crecimiento de la economía por segundo año consecutivo y la sostenida recuperación en la creación de empleo, aunque habló también de los condicionamientos que genera la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Yo quiero recordar que esta es una situación que nosotros no buscamos, porque no hemos sido nosotros los que fuimos a buscar al FMI sino la gestión anterior. En nuestro gobierno logramos el mejor acuerdo que se podía obtener, y ahora estamos viendo cómo resolvemos una situación que no generamos, y al mismo tiempo cómo logramos estabilizar la macroeconomía”, explicó. Y aseguró que “el camino ahora es privilegiar el trabajo y la producción, y cuidar a los sectores más vulnerables”.

Fue la primera reunión de las flamantes ministras Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Ayelén Mazzina (Mujeres, Género y Diversidad) y Kelly Olmos (Trabajo) tras las renuncias de los últimos días que tuvieron a Juan Zabaleta, Elizabeth Gómez Alcorta y Claudio Moroni como protagonistas.

Al igual que el último encuentro, del 28 de septiembre, en este hubo bajas significativas: Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) no asistió en esta ocasión dado que se encuentra en La Rioja cumpliendo con actividades previamente pautadas; tampoco estuvo Santiago Cafiero (Cancillería), quien visita el INVAP y CNEA junto al diplomático Rafael Grossi en Bariloche; ni Carla Vizzotti (Salud), quien viajó a la Cumbre de la Salud en Alemania.

Por su parte, Jorge Ferraresi (Territorial y Hábitat) se perdió del intercambio tras alegar impedimentos de agenda, pero la ausencia más llamativa fue la de Sergio Massa (Economía) que continúa en Santiago del Estero.

En tanto, Jaime Perczyk (Educación) debió faltar para participar de la inauguración de un complejo de aulas en la Universidad Nacional de Río Cuarto y Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología) encabezará la cumbre de ministros en el marco de una reunión de la CELAC. El mandatario sigue de cerca los pasos de su jefe de Gabinete, quien adelantó que dará un paso al costado para secundar al actual mandatario provincial interino, Osvaldo Jaldo, quien irá de candidato a la en las próximas elecciones. Jaldo - Manzur será la próxima fórmula para los comicios del 14 de mayo de 2023, una de las tantas provincias que se plegaron a desdoblar las elecciones locales de las nacionales.

Tras la reunión de gabinete, Victoria Tolosa Paz afirmó que su cartera está abocada a “crear empleo formal de manera articulada” con Ministerio de Trabajo que encabeza Raquel “Kelly” Olmos. “Trabajamos de forma articulada para crear empleo genuino e incorporar los planes sociales. Vamos a respaldar la cultura del trabajo de las mujeres”, señaló Tolosa Paz al ofrecer declaraciones junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur; Olmos y la flamante titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidades, Ayelén Mazzina.