Activaron el alerta Nati en Neuquén por la desaparición de un bebé de cuatro meses y su mamá: cómo es el protocolo + Seguir en









La policía provincial intensificó la búsqueda tras la denuncia por la desaparición y piden colaboración urgente por fatos para dar con su paradero.

Búsqueda incesante y desepserada de una mamá y su bebé en Neuquén.

La policía de Neuquén activó el protocolo de búsqueda urgente conocido como alerta Nati tras la desaparición de un bebé de cuatro meses y su madre, cuyo paradero es desconocido desde las últimas horas. La denuncia fue radicada por familiares, lo que derivó en un operativo de rastrillaje y difusión inmediata de información para intentar dar con ambos.

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Según informaron fuentes del caso, la mujer y el niño fueron vistos por última vez en la provincia y, desde entonces, no hubo nuevos datos sobre su ubicación. Ante este escenario, las autoridades desplegaron un operativo que incluye la intervención de distintas áreas policiales y la difusión masiva de sus características físicas, vestimenta y cualquier dato relevante que pueda aportar la ciudadanía.

El caso genera especial preocupación por la edad del bebé, lo que llevó a acelerar la activación del protocolo y ampliar el alcance de la búsqueda. En estos casos, la rapidez en la circulación de la información es clave para aumentar las probabilidades de localización.

Desde la fuerza provincial solicitaron que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato con la comisaría más cercana o con los números oficiales habilitados, al tiempo que insistieron en la importancia de compartir la información en redes sociales para ampliar el alcance del operativo.

alerta nati desaparicion neuquen La policía desplegó rastrillajes y abrió una línea para recibir información sobre el caso.

Claves: cómo funciona el protocolo alerta Nati en Neuquén El sistema de alerta Nati es un mecanismo específico de la provincia de Neuquén que se activa ante la desaparición de menores de edad, con el objetivo de acelerar su búsqueda y localización. El mecanismo, inspirado en sistemas de alerta temprana, busca reducir los tiempos de reacción y maximizar las posibilidades de encontrar a los menores desaparecidos en situaciones de riesgo. Se basa en: Activación inmediata: se pone en marcha tras la denuncia por desaparición de un menor de 18 años, sin necesidad de esperar plazos prolongados.

se pone en marcha tras la denuncia por desaparición de un menor de 18 años, sin necesidad de esperar plazos prolongados. Difusión masiva: se difunden datos e imágenes del menor a través de medios de comunicación y canales oficiales para involucrar a la comunidad.

se difunden datos e imágenes del menor a través de medios de comunicación y canales oficiales para involucrar a la comunidad. Coordinación policial: la Policía de Neuquén actúa como autoridad de aplicación y coordina los operativos de búsqueda.

la Policía de Neuquén actúa como autoridad de aplicación y coordina los operativos de búsqueda. Participación ciudadana: cualquier persona puede aportar información, lo que amplía el alcance del operativo.

cualquier persona puede aportar información, lo que amplía el alcance del operativo. Protocolo específico: el sistema está regulado por la Ley 2705, que establece procedimientos y responsabilidades ante estos casos.

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