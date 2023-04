Alejandro Lerner habló luego de sus polémicas declaraciones sobre la situación del país

Entre otras cosas, en su descargo, el músico dijo que “ España es lo que Argentina podría ser . Un país hermoso, con un idioma cercano. Pero la gran diferencia que he sentido es que se puede vivir en un clima de tranquila normalidad y convivencia. No hay olor a miedo en las calles, te pueden hurtar, pero no te van a matar o agredir físicamente para robarte”.

Además, se refirió a la situación económica y social: “¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo progreso? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuándo fue que nos acostumbramos a que todos roban, todos mienten , y todos salen ilesos? ¿Cuándo fue que el porcentaje de pobreza nos duele menos que el porcentaje de humedad?”. “Lo grave es saber que nuestro querido país no es pobre, es un país empobrecido . Y nuestra pobreza es moral, no económica. Nuestra riqueza es incalculable, como nuestra ignorancia”, continuó.

image.png Santiago Cichero/AFV

En Vilouta 910 por Radio La Red, el músico continuó con otro de los temas que lo preocupa: “Naturalizamos la inseguridad como si fuera la humedad. Hoy va a morir alguien, hoy van a romper a una señora cuando esté por entrar a la casa, a una chica le van a pegar un tiro para robarle una bicicleta”, señaló.

Respecto a si evaluó la posibilidad de que estas palabras generarían revuelo, aseguró: “Si lo hubiera pensado mucho, no la habría escrito. Es algo que necesitaba hacerlo, cuando algo me pasa tarde o temprano lo tengo que expresar, porque si no me enfermo. No es ningún negocio, cuando uno pone huevos y se expresa es porque lo tiene que hacer. No está calculado”.

Para finalizar, volvió al tema principal de la carta: la comparación con otras sociedades. “Cuando viajo, la realidad me pega una trompada. Cuando camino por Madrid, Valencia y también por Israel, donde en cualquier momento suena una sirena y tienen que agarrar el rifle o esconderse en un lugar antimisil. Nosotros no tenemos eso”.