Un ciclón extratropical provocó inundaciones, destrozos, evacuados y olas de hasta siete metros en distintas localidades bonaerenses. Hubo cortes de luz, rescates y suspensión de actividades marítimas.

Un ciclón extratropical provocó inundaciones, destrozos, evacuados y olas de hasta siete metros en distintas localidades bonaerenses. Hubo cortes de luz, rescates y suspensión de actividades marítimas.

El Banco Nación anunció una serie de medidas de apoyo financiero destinadas a personas y empresas afectadas por el fuerte temporal que impactó entre los días 8 y 9 de este mes en distintas localidades de la Costa Atlántica y zonas de la Patagonia.

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La entidad informó que el paquete de asistencia está dirigido tanto a MiPyMEs como a personas humanas que hayan sufrido daños económicos a raíz de las adversidades climáticas registradas durante ese período.

Entre las medidas dispuestas se incluyen prórrogas de vencimientos, renovaciones de operaciones vigentes y nuevas líneas de financiamiento para capital de trabajo e inversiones.

Banco Nación anunció medidas de asistencia para afectados por el temporal en la Costa Atlántica.

Las medidas incluyen renovaciones y nuevas financiaciones para inversión y capital de trabajo.

Montos máximos

Prórrogas o renovaciones: según obligaciones contraídas.

Capital de trabajo o inversión: hasta $100 millones por usuario, con un tope de $50 millones para capital de trabajo.

Tasa de interés

Prórrogas o esperas: se mantiene la tasa pactada originalmente.

Inversiones y capital de trabajo: bonificación de 2 puntos porcentuales anuales durante los primeros 24 meses.

Plazos

Renovaciones y prórrogas: hasta 360 días desde el primer vencimiento impago.

Inversiones: hasta 60 meses.

Capital de trabajo: hasta 36 meses.

Período de gracia

Exclusivamente para capital: hasta 12 meses.

En operaciones con plazo menor a 36 meses, el período de gracia será de hasta 6 meses.

La cancelación podrá ser mensual, trimestral o semestral según el flujo de fondos del solicitante.

Beneficios para personas

Prórroga extraordinaria de 90 días para pagos ya contraídos con el banco.

Gracia de 90 días para comenzar a pagar nuevos créditos personales.

Bonificación de 6 puntos porcentuales anuales en líneas de cartera haberes, previsional y abierta.

Requisito obligatorio

Desde la entidad aclararon que, para acceder a cualquiera de las medidas de asistencia, será obligatorio presentar una declaración jurada firmada que acredite haber sido afectado de manera directa por el temporal.

Con este esquema de apoyo, el Banco Nación busca acompañar la recuperación económica y garantizar la continuidad de las actividades productivas y personales en las zonas perjudicadas por el fenómeno climático.

Temporal en la Costa Atlántica

Un fuerte ciclón extratropical golpeó a gran parte de la Costa Atlántica bonaerense y provocó inundaciones, cortes de luz, destrozos y olas de hasta siete metros de altura. Las zonas más afectadas fueron las comprendidas entre Mar del Plata y Necochea.

En distintas localidades hubo evacuados, rescates de personas atrapadas en vehículos y suspensión de actividades marítimas debido al peligro en el mar. En Monte Hermoso, el agua superó la barrera de contención y avanzó sobre la peatonal, mientras que en Necochea se registraron cerca de 180 milímetros de lluvia acumulada y varias familias debieron abandonar sus hogares.

El fenómeno estuvo asociado a un proceso de ciclogénesis que mantuvo vigente la alerta meteorológica por fuertes ráfagas y bajas temperaturas en gran parte de la provincia de Buenos Aires.