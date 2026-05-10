Domingo de ola polar y vientos fuertes en el AMBA: cómo seguirá el clima durante la jornada + Seguir en









El SMN anticipó una jornada muy fría en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con mínimas de 7°C, fuertes ráfagas y recomendaciones especiales para cuidarse.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó otra jornada marcada por el frío intenso y las ráfagas en el AMBA. ámbito.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa este domingo una intensa ola de frío polar que mantiene temperaturas muy bajas y fuertes ráfagas de viento durante toda la jornada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un día con cielo mayormente nublado, marcas térmicas de entre 7°C y 16°C y una sensación térmica que podría ubicarse por debajo de esos valores debido al viento.

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El frío no da tregua y el viento complica aún más la jornada El domingo comenzó con un escenario típicamente invernal en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Aunque las condiciones muestran una leve mejoría respecto de jornadas anteriores, el ambiente seguirá siendo muy frío y el viento continuará siendo uno de los factores más incómodos del día.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las ráfagas provenientes del sector Oeste podrían alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, intensificando todavía más la sensación de frío en calles y espacios abiertos.

Clima frío polar.jpeg La ola polar mantiene temperaturas bajas y sensación térmica reducida en Capital Federal y el conurbano.

El cielo permanecerá entre parcialmente nublado y mayormente cubierto durante gran parte de la jornada, mientras que las temperaturas apenas lograrán alcanzar los 16°C de máxima. Durante las primeras horas del día y por la noche, el termómetro descenderá hasta los 7°C, aunque la sensación térmica podría ser aún menor.

Una ola polar que afecta a todo el AMBA La llegada del aire polar impactó tanto en la Capital Federal como en distintos puntos del Gran Buenos Aires. El fenómeno se hizo sentir especialmente durante el fin de semana, con temperaturas muy bajas y ráfagas intensas que, en algunos sectores, superaron los 60 km/h. El panorama preocupa especialmente a quienes deben permanecer varias horas al aire libre o trasladarse durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, donde el frío se vuelve todavía más extremo. Además, el descenso térmico obligó a muchas familias a incrementar el uso de calefacción en sus hogares, algo que también genera advertencias por parte de especialistas para evitar accidentes domésticos relacionados con intoxicaciones por monóxido de carbono. Clima frio ola polar El descenso térmico obligó a reforzar las recomendaciones para evitar problemas de salud y accidentes domésticos. Las recomendaciones del SMN para enfrentar el frío extremo Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas: Vestirse en capas: usar varias prendas de ropa y cubrir especialmente cabeza, cuello y manos para conservar el calor corporal.

usar varias prendas de ropa y cubrir especialmente cabeza, cuello y manos para conservar el calor corporal. Ventilar los ambientes: dejar una pequeña abertura en puertas o ventanas para permitir la circulación de aire dentro de la vivienda.

dejar una pequeña abertura en puertas o ventanas para permitir la circulación de aire dentro de la vivienda. Controlar las estufas: verificar que la llama sea siempre azul y evitar el uso de hornallas o braseros para calefaccionar ambientes.

verificar que la llama sea siempre azul y evitar el uso de hornallas o braseros para calefaccionar ambientes. Consumir bebidas calientes: tomar té, mate, café o caldos ayuda a mantener la temperatura corporal.

tomar té, mate, café o caldos ayuda a mantener la temperatura corporal. Evitar salir si no es necesario: especialmente durante la madrugada y la noche, cuando la sensación térmica puede ser más extrema.

especialmente durante la madrugada y la noche, cuando la sensación térmica puede ser más extrema. Cuidar a los grupos más vulnerables: prestar atención a bebés, adultos mayores y mascotas, que son los más afectados por el frío intenso.

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