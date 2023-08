Alerta spoofing, la nueva ciberestafa que tiene en vilo a los especialistas en seguridad informática

ciberseguridad.jpg

Del otro lado, una voz amable le comenta sobre "un movimiento inusual en su cuenta" y la urgencia de protegerla. Martina, quién confía en el número que ve en su pantalla sigue paso a paso las instrucciones, proporcionando datos sensibles y, en cuestión de minutos, se encuentra con una transferencia no autorizada.

"Spoofing": consejos útiles para protegerte

No hay que confiar plenamente en la información que te figura en el identificador de llamadas. Evitar el spoofing implica no proporcionar información personal o sensible en una llamada entrante, sin importar de si el número parece corresponder a un banco, aseguradora u otra entidad financiera.

Hack virus malware ciber ataque.jpg Malware: virus.

Contraseñas, claves, NIPs, códigos de seguridad de tarjetas y tokens son algunos ejemplos de datos que nunca deberían compartirse durante una llamada telefónica.

A pesar de ser una técnica de estafa relativamente desconocidas, el spoofing es una amenaza real y que está en alza. Existen incluso grandes empresas, con equipos dedicados a la ciberseguridad, que cayeron en la trampa. Los esfuerzos de concientización por parte de la Asociación de Bancos y otras instituciones estuvieron presentes, pero es necesario que más personas comprendan y se protejan contra esta técnica peligrosa.