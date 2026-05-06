Ordenaron el arresto domiciliario de Felipe Pettinato en una causa por estafas

El actor fue procesado por presuntas maniobras con recetas médicas falsas. La investigación se abrió a partir del expediente por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo.

La Justicia procesó a Felipe Pettinato en una causa por presuntas estafas y falsificación de documentos privados , y dispuso que cumpla arresto domiciliario con monitoreo electrónico en la Ciudad de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión fue tomada por el juez Javier Sánchez Sarmiento , quien le atribuyó al hijo de Roberto Pettinato un total de 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados . Además, el magistrado mantuvo la prohibición de salida del país y fijó un embargo por $1.500.000 .

La investigación se originó como una derivación del expediente por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo , ocurrida en 2022 durante un incendio en un departamento de Belgrano .

En ese marco, los investigadores habrían detectado el presunto uso de recetas médicas falsas confeccionadas a nombre del profesional fallecido. A partir de esa línea se abrió una causa paralela, que avanzó ahora con el procesamiento de Pettinato .

La Justicia dispuso que el arresto domiciliario sea cumplido en un departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano . La medida será controlada a través de un dispositivo de monitoreo satelital GPS , bajo supervisión del área correspondiente del Ministerio de Justicia .

El fallo también estableció una excepción: Pettinato podrá salir del domicilio únicamente para asistir a sus tratamientos de desintoxicación y rehabilitación por consumo problemático de drogas. Esa obligación ya formaba parte de las pautas impuestas en una condena anterior.

El antecedente por la muerte de Melchor Rodrigo

La nueva resolución judicial se conoce pocas semanas después de que Felipe Pettinato fuera condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de Melchor Rodrigo.

El neurólogo falleció el 16 de mayo de 2022, luego de un incendio registrado en el departamento que ocupaba Pettinato en Belgrano. Durante el juicio, la acusación sostuvo que el hecho no debía ser considerado un accidente, mientras que la defensa puso el foco en el cuadro de consumo problemático del imputado.

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 dictó una pena de ejecución condicional y le impuso reglas de conducta, entre ellas la continuidad del tratamiento por sus adicciones.

Con la nueva medida, Pettinato quedó bajo arresto domiciliario en la causa por estafas. En caso de incumplir las condiciones fijadas, la Justicia podría disponer nuevas restricciones procesales.