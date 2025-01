ARCA reveló la lista completa de productos prohibidos para ingresar a la Argentina en 2025

Viajes al exterior: sube a u$s 500 tope de compras libre de impuestos El límite para quienes vaiajan por transporte terrestre es de 300 dólares por persona, con una franquicia adicional válida solo en Puerto Iguazú.

¿Nuevos controles aduaneros para 2025?

La actualización de las restricciones por parte de ARCA busca asegurar que los productos que ingresen al país cumplan con las normativas internacionales y no afecten a los rubros productivos nacionales. En particular, se hace hincapié en prevenir la comercialización de productos que no cumplan con los estándares establecidos, lo que podría perjudicar a las industrias locales.