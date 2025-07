La película de Netflix "Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out" inaugurará el Festival de Cine de Londres

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out se estrenará en streaming el 12 de diciembre.

Antes de su estreno en Netflix , la tercera película de Knives Out será la encargada de abrir el Festival de Cine de Londres de este año, que se realizará del 8 al 19 de octubre.

Titulada Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out, Daniel Craig vuelve a protagonizarla, con el guionista y director Rian Johnson de regreso tras la cámara. La trilogía comenzó con Knives Out de 2019, una comedia de misterio y asesinato inspirada en Agatha Christie y otras historias de detectives. Fue un éxito de taquilla inesperado, lo que llevó a Netflix a adquirir los derechos de las secuelas en 2021 por un valor estimado de 450 millones de dólares.