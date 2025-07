Gobernadores dialoguistas no votarán por jubilaciones y discapacidad en el Senado

Se trata, además de un guiño a Milei, una ventana abierta para seguir negociando y no terminar de romper puentes con la Casa Rosada. Esta definición se tomó el domingo por la noche en un zoom y pesaron también cuestiones de reglamento. Es que los proyectos que llegan de Diputados no tienen dictamen de comisión en la Cámara alta y solo pueden ser tratados en el recinto "sobre tablas"; es decir, con dos tercios de los votos. Fuentes cercanas a los gobernadores aseguran que salvada esa cuestión (que pasen por comisiones), podrían rever a posición y aportar sus voluntades.

"Es muy fuerte ir con todo junto. Y no hay dictamen. Si eso se ordena no veo inconveniente que apoyen todos", expresó otro operador del espacio de los gobernadores. No obstante, no todos los senadores de esos distritos responden de manera lineal a los jefes provinciales. "Los gobernadores quieren que salga el proyecto, pero con dictamen de comisión". Esto va en línea con lo que planteó la mendocina Mariana Juri, del ala de Alfredo Cornejo, en la reunión que mantuvieron el martes los jefes de bloque con Victoria Villarruel.