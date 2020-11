Los barbijos solo brindarían protección limitada contra el coronavirus según un estudio danés

barbijo 1200.jpg El estudio, realizado en Dinamarca, asegura que los barbijos solo dan protección parcial contra el coronavirus. Pixabay

Después de un mes, el 1,8% de las personas que llevaban mascarillas resultó infectado, mientras que el 2,1% de la gente el grupo de control dio positivo, afirmó el Hospital Universitario de Copenhague en un comunicado de prensa.

"El estudio no confirma la esperada reducción a la mitad del riesgo de infección para la gente que lleve mascarillas", señalaron desde el comunicado, donde también dice: “ Los resultados podrían indicar un grado más moderado de protección del 15-20%, aunque el estudio no podría descartar que las mascarillas no brindan protección alguna".

Los hallazgos son consistentes con investigaciones previas. Expertos en salud han dicho desde hace tiempo que las mascarillas solo ofrecen una protección limitada a la persona que la lleva, pero las mismas pueden reducir de forma dramática el riesgo para otros si el portador está infectado, aunque no muestre síntomas.

Las conclusiones del estudio dicen: "No deberían ser usadas para afirmar que una recomendación para que todos lleven mascarillas en la comunidad no sea efectiva en la reducción de infecciones del SARS-CoV-2, porque el ensayo no probó el papel de las mascarillas en el control de la fuente en la infección del SARS-CoV-2".