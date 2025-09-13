Brinco: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 14 de septiembre







Se realiza un nuevo sorteo del Brinco, como todos los domingos a las 21. Enterate qué sale y cómo se juega.

El sorteo del Brinco del domingo 7 de septiembre de 2025 tendrá uno de los pozos más grandes del juego de Lotería de Santa Fe, luego de quedar vacantes las últimas jugadas. También se sorteó la Quiniela, y se sortearán el Quini 6 y el Telekino.

El próximo sorteo 1319, siempre los días domingos, tendrá un pozo súper millonario, que rondará en los $8650.000.000. Se sorteará a las 21

Números del sorteo del Brinco del domingo 7 de septiembre TRADICIONAL

04 - 06 - 15 - 18 - 27 - 34

BRINCO JUNIOR

08 - 13 - 15 - 23 - 25 - 28 Ganadores del sorteo del Brinco TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $934.297.253,52 TRADICIONAL 2º premio, 8 ganadores $742.968,58 TRADICIONAL 3º premio, 472 ganadores $4.155,59 TRADICIONAL 4º premio, 6.413 ganadores $1.000,00 Brinco: próximo sorteo El próximo sorteo tendrá lugar el domingo 7 de septiembre, a las 21.00 con transmisión en directo desde la sala de Sorteos de la institución. El pozo estimado es de más 865 millones de pesos.

Valor de la apuesta: $700

