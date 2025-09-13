El sorteo del Brinco del domingo 7 de septiembre de 2025 tendrá uno de los pozos más grandes del juego de Lotería de Santa Fe, luego de quedar vacantes las últimas jugadas. También se sorteó la Quiniela, y se sortearán el Quini 6 y el Telekino.
13 de septiembre 2025 - 09:05
Brinco: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 14 de septiembre
Se realiza un nuevo sorteo del Brinco, como todos los domingos a las 21. Enterate qué sale y cómo se juega.
El próximo sorteo 1319, siempre los días domingos, tendrá un pozo súper millonario, que rondará en los $8650.000.000. Se sorteará a las 21
Números del sorteo del Brinco del domingo 7 de septiembre
- TRADICIONAL
04 - 06 - 15 - 18 - 27 - 34
- BRINCO JUNIOR
08 - 13 - 15 - 23 - 25 - 28
Ganadores del sorteo del Brinco
TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $934.297.253,52
TRADICIONAL 2º premio, 8 ganadores $742.968,58
TRADICIONAL 3º premio, 472 ganadores $4.155,59
TRADICIONAL 4º premio, 6.413 ganadores $1.000,00
Brinco: próximo sorteo
- El próximo sorteo tendrá lugar el domingo 7 de septiembre, a las 21.00 con transmisión en directo desde la sala de Sorteos de la institución. El pozo estimado es de más 865 millones de pesos.
- Valor de la apuesta: $700
