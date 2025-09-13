Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia, de este sábado 13 de septiembre.
13 de septiembre 2025 - 09:02
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 13 de septiembre
Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 13 de septiembre.
Brinco: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 14 de septiembre
Telekino: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 14 de septiembre
Resultados de la Quiniela nocturna ayer, viernes 12 de septiembre
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 5064
- 2: 1324
- 3: 2684
- 4: 0904
- 5: 2332
- 6: 7271
- 7: 8415
- 8: 6585
- 9: 1733
- 10: 3685
- 11: 8306
- 12: 8793
- 13: 4313
- 14: 5952
- 15: 0208
- 16: 6940
- 17: 0748
- 18: 9124
- 19: 6238
- 20: 9114
Letras de la Nacional: BFMQ
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.
¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?
Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:
- La Previa (a las 10).
- La Primera (a las 12).
- La Matutina (a las 15).
- La Vespertina (a las 17:30).
- La Nocturna (a las 21).
¿Qué significan los números en la Quiniela?
- 00 Huevos; 01 Agua; 02 Niño; 03 San Cono; 04 La Cama; 05 Gato; 06 Perro; 07 Revolver; 08 Incendio; 09 Arroyo; 10 La leche.
- 11 Palito; 12 Soldado; 13 La yeta; 14 Borracho; 15 Niña bonita; 16 Anillo; 17 Desgracia; 18 Sangre; 19 Pescado; 20 La fiesta.
- 21 La mujer; 22 El loco; 23 Mariposa; 24 Caballo; 25 Gallina; 26 La misa; 27 El peine; 28 El cerro; 29 San Pedro; 30 Santa Rosa
- 31 La luz; 32 Dinero; 33 Cristo; 34 Cabeza; 35 Pajarito; 36 Manteca; 37 Dentista; 38 Aceite; 39 Lluvia; 40 Cura
- 41 Cucho; 42 Zapatilla; 43 Balcón; 44 La cárcel; 45 El vino; 46 Tomates; 47 Muerto; 48 Muerto habla; 49 La carne; 50 El pan
- 51 Serrucho; 52 Madre; 53 El barco; 54 La vaca; 55 Los gallegos; 56 La caída; 57 Jorobado; 58 Ahogado; 59 Planta; 60 Virgen
- 61 Escopeta; 62 Inundación; 63 Casamiento; 64 Llanto; 65 Cazador; 66 Lombrices; 67 Víbora; 68 Sobrinos; 69 Vicios; 70 Muerto sueño
- 71 Excrementos; 72 Sorpresa; 73 Hospital; 74 Negros; 75 Payaso; 76 Llamas; 77 Las piernas; 78 Ramera; 79 Ladrón; 80 La bocha
- 81 Flores; 82 Pelea; 83 Mal tiempo; 84 Iglesia; 85 Linterna; 86 Humo; 87 Piojos; 88 El Papa; 89 La rata; 90 El miedo
- 91 Excusado; 92 Médico; 93 Enamorado; 94 Cementerio; 95 Anteojos; 96 Marido; 97 La mesa; 98 Lavandera; 99 Hermanos.
