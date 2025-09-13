SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de septiembre 2025 - 09:02

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 13 de septiembre

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 13 de septiembre.

Quiniela.

Resultados de la Quiniela nocturna ayer, viernes 12 de septiembre

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 5064
  • 2: 1324
  • 3: 2684
  • 4: 0904
  • 5: 2332
  • 6: 7271
  • 7: 8415
  • 8: 6585
  • 9: 1733
  • 10: 3685
  • 11: 8306
  • 12: 8793
  • 13: 4313
  • 14: 5952
  • 15: 0208
  • 16: 6940
  • 17: 0748
  • 18: 9124
  • 19: 6238
  • 20: 9114

Letras de la Nacional: BFMQ

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

  • La Previa (a las 10).
  • La Primera (a las 12).
  • La Matutina (a las 15).
  • La Vespertina (a las 17:30).
  • La Nocturna (a las 21).

¿Qué significan los números en la Quiniela?

  • 00 Huevos; 01 Agua; 02 Niño; 03 San Cono; 04 La Cama; 05 Gato; 06 Perro; 07 Revolver; 08 Incendio; 09 Arroyo; 10 La leche.
  • 11 Palito; 12 Soldado; 13 La yeta; 14 Borracho; 15 Niña bonita; 16 Anillo; 17 Desgracia; 18 Sangre; 19 Pescado; 20 La fiesta.
  • 21 La mujer; 22 El loco; 23 Mariposa; 24 Caballo; 25 Gallina; 26 La misa; 27 El peine; 28 El cerro; 29 San Pedro; 30 Santa Rosa
  • 31 La luz; 32 Dinero; 33 Cristo; 34 Cabeza; 35 Pajarito; 36 Manteca; 37 Dentista; 38 Aceite; 39 Lluvia; 40 Cura
  • 41 Cucho; 42 Zapatilla; 43 Balcón; 44 La cárcel; 45 El vino; 46 Tomates; 47 Muerto; 48 Muerto habla; 49 La carne; 50 El pan
  • 51 Serrucho; 52 Madre; 53 El barco; 54 La vaca; 55 Los gallegos; 56 La caída; 57 Jorobado; 58 Ahogado; 59 Planta; 60 Virgen
  • 61 Escopeta; 62 Inundación; 63 Casamiento; 64 Llanto; 65 Cazador; 66 Lombrices; 67 Víbora; 68 Sobrinos; 69 Vicios; 70 Muerto sueño
  • 71 Excrementos; 72 Sorpresa; 73 Hospital; 74 Negros; 75 Payaso; 76 Llamas; 77 Las piernas; 78 Ramera; 79 Ladrón; 80 La bocha
  • 81 Flores; 82 Pelea; 83 Mal tiempo; 84 Iglesia; 85 Linterna; 86 Humo; 87 Piojos; 88 El Papa; 89 La rata; 90 El miedo
  • 91 Excusado; 92 Médico; 93 Enamorado; 94 Cementerio; 95 Anteojos; 96 Marido; 97 La mesa; 98 Lavandera; 99 Hermanos.

