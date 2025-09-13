El imperio millonario de Gigi Hadid, una de las modelos mejor pagas del mundo

La reconocida modelo Gigi Hadid genera alrededor de 9 millones de dólares por año. ¿Cómo llegó a ser una de las modelos mejores pagas el mercado?

Gigi Hadid no solo es conocida por el apellido que heredó de su familia. La modelo supo encontrar su lugar dentro del competitivo mundo del modelaje, y logró convertirse en una de las modelos mejores pagas de la industria de la moda . Es un ícono para toda una generación por su carisma y su empatía hacia las causas sociales como Black Lives Matter.

A lo largo de los años, la hija menor de la familia Hadid logró ser uno de los rostros más deseados de muchas marcas, después de trabajar con Tommy Hilfiger, Versace, Evian, Maybelline y hasta la marca de autos BMW.

Gigi Hadid inició su trabajo como modelo a una muy corta edad como modelo infantil en Baby Guess . Se podría decir que su fama estaba destinada a ser: su madre, Yolanda Hadid, fue un ícono de la moda en su época y su padre, Mohammad Hadid, era reconocido por su gran imperio inmobiliario. No obstante, la modelo supo trazar su propio camino y apoderarse por completo de su nombre.

El momento en el que su carrera comenzó a despegar fue cuando firmó con IMG Models en 2013 , se trata de la empresa líder en representar top models. Con solo 19 años, debutó en la Semana de la Moda de Nueva York en 2014. A solo tres años de firmar con la compañía, fue nombrada como Modelo internacional del año por el British Fashion Council

Desde ese momento, la modelo trabajo con varias firmas como Chanel, Fendi, Versace o Balmain. En 2024 participo en la pasarela de Victoria´s Secret Fashion Show como uno de los Ángeles representativos de la marca de lencería. Pero su performance no termina en las pasarelas, porque también participó en fotos para campañas de Maybelline, Reebok y Tommy Hilfiger.

Se convirtió en un ícono de la moda pero no solo por su trabajo representando a otras marcas: en 2022 lanzó su propia firma llamada "Guest in Residence", que se especializa en prendas de cachemir. Este fue su debut como diseñadora y directora creativa. La marca destaca por lanzar líneas simples, con colores cálidos y utilizar material ecológico para una producción sostenible.

El patrimonio de Gigi Hadid en 2025

La modelo logró construir su imperio millonario con su trabajo como modelo, diseñadora y directora creativa. Su carrera en la industria de la moda efectivamente dejo una marca y la impulsó a ser conocida por su trabajo. Se estima que su patrimonio ronda los 30 millones de dólares.

Gigi Hadid ha impulsado varias campañas de donación para ayudar a los refugiados. También se pronunció a favor de movimientos como Black Lives Matter y proyectos de la Unicef. En 2022, Hadid anunció que donaría todas las ganancias que recaude en la Semana de la Moda en Nueva York, Londres, Milán y París para ayudar a lo afectados en las guerras de Palestina-Israel y Ucrania-Rusia.