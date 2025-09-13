Los Pumas vencieron a Australia: así quedó la tabla del Rugby Championship







La selección argentina de Rugby cosechó un histórico triunfo ante los Wallabies. Hace pocas semanas, también le ganaron a Nueva Zelanda.

Los Pumas obtuvieron un histórico triunfo ante Australia. UAR

Los Pumas lograron un triunfo histórico por 28-26 frente a los Wallabies, resultado que les permitió tomar revancha de la caída sufrida el fin de semana anterior. El equipo conducido por Felipe Contepomi volvió a mostrar un gran rendimiento en el primer tiempo, aunque pagó caro una amarilla a Santiago Carreras, máximo anotador del certamen, que complicó el complemento.

El partido se disputó en el Allianz Stadium de Sydney y marcó el cierre de la gira argentina por territorio australiano, correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship. Ahora, el plantel deberá prepararse para los dos duelos decisivos ante Sudáfrica que definirán sus aspiraciones en la recta final.

El conjunto albiceleste llegó a este choque con un balance de una victoria y dos derrotas. En el debut, cayó por 41-24 ante los All Blacks en Córdoba, pero inmediatamente consiguió un triunfo histórico en Buenos Aires al vencerlos por 29-23 en el José Amalfitani. La gira oceánica había comenzado con otra derrota ajustada, 28-24 frente a Australia en Queensland.

Lo que dejó la fecha del Rugby Championship La jornada también incluyó la impactante victoria de Sudáfrica por 43-10 ante Nueva Zelanda en el Wellington Regional Stadium, la peor derrota en la historia de los All Blacks. Previamente, los neozelandeses habían vencido a los Springboks por 24-17 en Auckland. Estos resultados terminaron de reordenar la tabla y dejaron un panorama más claro de cara a las últimas dos fechas.

Santiago Carreras Pumas 2 Santiago Carreras es el máximo anotador de Los Pumas. RC

El sábado 27 de septiembre, desde las 00.10 de Argentina, los dirigidos por Contepomi enfrentarán a Sudáfrica en el Kings Park Stadium de Durban. Una semana después, el 4 de octubre, jugarán como locales en el Twickenham Stadium de Londres a las 10 de la mañana (hora argentina). Vale recordar que en 2024 los argentinos firmaron su mejor campaña histórica en este torneo desde que se incorporaron en 2012, con un total de 14 puntos, incluyendo victorias frente a las tres potencias. Fixture de Los Pumas en el Rugby Championship 2025 Fecha 1 : 24-41 vs. Nueva Zelanda (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba)

Fecha 2 : 29-23 vs. Nueva Zelanda (Estadio José Amalfitani, Buenos Aires)

Fecha 3 : 24-28 vs. Australia (North Queensland Stadium, Queensland)

Fecha 4 : 28-26 vs. Australia (Allianz Stadium, Sydney)

Fecha 5 : vs. Sudáfrica (27/9, 00.10) en Kings Park Stadium, Durban

Fecha 6: vs. Sudáfrica (4/10, 10.00) en Twickenham Stadium, Londres Antecedentes de Los Pumas en el Rugby Championship 2012 : 4° puesto (4 puntos: 5 derrotas – 1 empate – 2 bonus defensivos)

2013 : 4° puesto (2 puntos: 6 derrotas – 2 bonus defensivos)

2014 : 4° puesto (7 puntos: 1 triunfo – 5 derrotas – 3 bonus defensivos)

2015 : 3° puesto (5 puntos: 1 triunfo – 2 derrotas – 1 bonus)

2016 : 4° puesto (5 puntos: 1 triunfo – 5 derrotas – 1 bonus defensivo)

2017 : 4° puesto (0 puntos: 6 derrotas)

2018 : 4° puesto (8 puntos: 2 triunfos – 4 derrotas)

2019 : 4° puesto (2 puntos: 3 derrotas – 2 bonus defensivos)

2020 : 2° puesto (8 puntos: 1 triunfo – 2 empates – 1 derrota)*

2021 : 4° puesto (0 puntos: 6 derrotas)

2022 : 4° puesto (9 puntos: 2 triunfos – 4 derrotas – 1 bonus)

2023 : 3° puesto (5 puntos: 1 triunfo – 2 derrotas – 1 bonus defensivo)

2024: 3° puesto (14 puntos: 3 triunfos – 3 derrotas – 1 bonus – 1 bonus defensivo)