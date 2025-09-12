Dólar: ruido en la city por una circular de la CNV que despertó alertas sobre más restricciones para operar CCL

Tras un salto de $35 en el precio este viernes, creció el rumor de una nueva intervención del Gobierno. Fuentes oficiales dijeron que en las próximas horas van a aclarar la confusión.

Durante la tarde de este viernes comenzó a circular una normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que despertó incertidumbre entre los inversores sobre posibles nuevas restricciones para operar dólar CCL . Fuentes oficiales dijeron a Ámbito que escucharon al mercado y van a hacer las aclaraciones correspondientes.

La norma que trascendió marcaba una limitación para la compra de posiciones tomadoras de cauciones y/o pases en moneda local y/o cualquier tipo de financiamiento en pesos.

"Es una aclaración de una normativa vigente. Es una restricción que aún no se quitó y había dudas de si aplicaba o no a las ALYCs y aclaramos con el CRI que sí aplica", explicaron fuentes oficiales. "El CRI 98 es una aclaración. Vamos a hacer una aclaración adicional para dejar claro que no va a jorobar la operatoria normal de las ALYCs. Solo no se puede comprar dólares con caución y nada más ", agregaron.

El dólar CCL superó este viernes el techo de la banda del oficial

La incertidumbre se dio justo en una jornada en la cual el dólar CCL saltó casi $35, hasta los $1.481,12 y, de esta manera, terminó por encima del techo de la banda fijado para el tipo de cambio oficial ($1.472).

Entre los rumores también apareció la idea de que el Gobierno puede estar queriendo limitar el "rulo" de empresas que cancelan deuda a través del CCL con dólares adquiridos previamente por "personas humanas" en cuentas del exterior. Este arbitraje viene representando casi la mitad de la Formación de Activos Externos (FAE) en los últimos meses.