Ciudad celebrará los 155 años de La Boca con un megafestival

El evento se desarrollará en distintos lugares del barrio como Caminito, la Ribera y la calle Necochea. Habrá desde paseos en velero hasta una galería de arte sobre ruedas.

La Ciudad de Buenos Aires celebrará este sábado el Día de La Boca con un megafestival que se desarrollará en distintos lugares del barrio como Caminito, la Ribera y la calle Necochea, que está siendo puesta en valor para recuperar el brillo de sus históricas cantinas. Una de ellas es Cantina 3 Amigos , que reabrirá con una gran fiesta.

Mediante una alianza público privada entre la Ciudad, la Fundación Cultural Andén 2222 y CasaSan, los festejos buscan promover el encuentro de vecinos y turistas a través del arte urbano y la música. Habrá desde paseos en velero hasta una galería de arte sobre ruedas.

Entre las actividades que se podrán disfrutar durante la jornada, entre las 10.30 y las 14 la Ciudad pondrá a disposición la embarcación Elefante III del servicio de limpieza del Riachuelo para breves recorridas hasta el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda. El punto de encuentro es el muelle de Pedro de Mendoza 1900, frente a Caminito.

En el mismo horario, otra embarcación, la Eco Río, colaborará con la bajada de los veleristas de unos 40 veleros que se suman a la celebración. Y también estará en exhibición y operando el catamarán Nueva Generación que se ha sumado recientemente al servicio de limpieza de la Ciudad en el Riachuelo, tareas que hizo la Ciudad en la gestión de Jorge Macri para generar las condiciones necesarias para navegar.

A partir de las 12.30 en el escenario de Caminito se presentarán Sainete Boquense, a las 15 Tango Legends, a las 17 Freestyle Street Dance y a las 19 DJ Rapa, entre muchos otros.

Luego desde las 13 en la Galería Social Rimini (Necochea 1234), que supo ser una renombrada cantina, habrá Talleres de arte para niños, y a las 15.30, junto a la escuela Motivarte, un micro-workshop de fotografía y artes visuales. A las 18 habrá artistas pintando en la puerta y a las 19 se inaugurará la exposición de artes visuales en pequeño formato.

caminito la boca ciudad de buenos aires

A las 13.30 en la calle Necochea comenzarán los Talleres Artísticos abiertos al público a cargo del pintor y muralista Alfredo Segatori y artistas invitados, como el escultor Sebastián Lartigue. A pocos metros irrumpirá el famoso Bondi Gallery, un viejo colectivo Mercedes Benz intervenido por Segatori y llamado “Exabrupto de Color”.

En el Conventillo de Nelly (Suárez 557) después del mediodía habrá música en vivo y baile: se presentarán los folcloristas Taki Munay, el cantor de tango Hugo Trunzo y los bailarines Francisco Palhano & Fiorella Paglione. También habrá una visita guiada al Conventillo de 1886 y una exposición de cuadros del pintor Gustavo Navone.

Y en la emblemática esquina de Suárez y Necochea, desde las 16 se abrirán las puertas de la Cantina 3 Amigos donde habrá, además de un gran bailongo hasta las 20, choripanes en bandeja y pizzas de Banchero sin cargo. Y dentro del plan de puesta en valor de la calle Necochea se inaugurarán los espacios de CasaSan (Av. Suárez y Necochea) y la nueva Galería Social Rímini (en ex Cantina Rímini).

Por qué se celebra el Día del barrio de La Boca

Se estableció el "Día del barrio de La Boca" en conmemoración a la creación del Juzgado de Paz, el 23 de agosto de 1870. Ubicado en la Comuna 4, está en el límite sudeste de la Ciudad y su nombre se debe a que se ubica en la desembocadura del Riachuelo en el Río de la Plata.

En sus orígenes se trataba de una zona desolada, pero a fines del siglo XIX comenzó a instalarse allí una pujante y creciente comunidad italiana, primordialmente de origen genovés, que poco a poco fue dándole vida y personalidad al barrio. Con el tiempo otros grupos de inmigrantes se instalaron allí.

La Boca se caracterizaba por sus pulperías que atraían especialmente a marineros y por ser un barrio de habitantes bulliciosos y melancólicos. En sus calles se criaron músicos, cantores, poetas y artistas plásticos de renombre, como el pintor Benito Quinquela Martín.

Con sus coloridos conventillos, casas de madera y chapa, sus museos y demás propuestas culturales y gastronómicas, el barrio ahora atrae a turistas de todo el mundo, y también a visitantes locales, con La Ribera, La Bombonera y Caminito -que se ubica en el top 10 de lugares más fotografiados del mundo- como principales puntos de interés para quienes se deleitan paseando por sus calles.