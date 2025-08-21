Primera baja rumbo a octubre en Ciudad: Jorge Porcel Jr renunció a su candidatura a diputado

A pocos días del cierre de listas en la Ciudad de Buenos Aires , ya se registró la primera baja rumbo a las elecciones del 26 de octubre . Jorge Porcel Jr. sorprendió al anunciar que se retiró su candidatura y no participará de las elecciones del 26 de octubre. “No soy más candidato, fue debut y despedida” , afirmó. Los motivos.

El hijo del famoso humorista Jorge Porcel se había presentado en el tercer escalón de la lista del partido Movimiento Plural, que lleva al sindicalista Marcelo Peretta a la cabeza. Sin embargo, en las últimas horas brindó una entrevista televisiva en la que comunicó su decisión de no formar parte de la boleta.

El anuncio lo realizó en el programa A Dos Voces, de TN, de manera sorpresiva para los conductores. Mientras hablaba de la victoria de Racing frente a Peñarol por Copa Libertadores, los periodistas le consultaron: "¿Vos te das cuenta que sos candidato? Vas a tener que lidiar con todas estas cosas", a lo que el mediático contestó: "No, porque ya no soy más candidato".

Ante el asombro de los conductores, Porcel Jr. continuó: " No se esperaban esta, ¿no?. Yo les prometí a ustedes la primicia y cumplo con las promesas". En ese sentido, calificó a su ingreso y egreso de la política como "un samba" y habló de "prácticas de la casta".

Luego se refirió a los motivos que lo habían llevado a aceptar la candidatura. "Fue muy emotivo cuando me hicieron la propuesta, más en un momento en donde yo tengo amigos, gente conocida que está sufriendo. En Zona Norte, Belgrano y lugares que son teóricamente de gente pudiente, la mitad de los negocios están cerrados y uno ve el sufrimiento concreto. Entonces dije: 'vamos a ayudar, en lo poco que yo puedo hacer '", explicó.

Los motivos de Jorge Porcel Jr. para bajar su candidatura

Sin embargo, reconoció que a raíz del lugar que iba a tener en la lista era difícil que ingrese en la Cámara de Diputados. "Iba tercero de candidato, o sea que las posibilidades de entrar eran casi inexistentes", dijo y profundizó: "Todo bien con Peretta, que me llamó, y le agradezco por la oportunidad que me dio, pero bueno... Los que no somos casta sabemos que también hay casta y las prácticas de la casta son prácticas de la casta".

Al entrar en detalle, hizo referencia a su relación con Peretta: "Son discrepancias de la organización y cosas que si no las hacés profesionalmente mejor no... Para salvar la amistad dije 'bajamos la persiana acá y quedamos como amigos'. Creo que el mejor valor y el mejor capital que podés tener es mantener a los amigos".

Respecto a su breve paso por la política, lo comparó con un "samba". "Fue como un viaje... Los que tenemos algunos viajes y fuimos al Italpark. Fue como un samba, con subidas, bajadas y con una cosa muy frenética, más que nada por toda estas cosa de los candidatos que venimos de otro palo que claramente no es la política", afirmó.

Mientras tanto, anticipó que seguirá con sus trabajos habituales. “Tengo laburo con la canchita y con el atorrante divino que nos hizo felices a todos los racinguistas, que se llama Turco García”, dijo mientras señalaba al ídolo de Racing que también estaba en el estudio y que competirá como candidato a diputado en CABA en la lista del Partido Integrar.

Por último habló sobre su mirada respecto a la actualidad política y económica del país. “Quiero que a este Gobierno le vaya bien, estamos todos en este mismo carro. Pero me parece que si dejamos solos a los jubilados... Creo en un déficit controlado, de 1.3 o 1.5, un poco de alivio. Hay otras maneras de financiar haciendo alguna jugarreta financiera. No hace falta aumentar ni siquiera los impuestos, hay que ajustar las cuentas”, cerró.