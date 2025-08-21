El ejército de Israel intensificó su ofensiva en la ciudad de Gaza

Israel controla actualmente el 75% del territorio del enclave. De acuerdo a un alto mando militar, empezaron "las operaciones preliminares".

El ejército de Israel intensificó este jueves su acción sobre la ciudad de Gaza, mediante diversas operaciones y bombardeos . El objetivo es tomar lo que presenta como el último gran bastión del movimiento islamista Hamas en el enclave palestino.

En la ofensiva deben participar cinco divisiones, a raíz de los 60.000 reservistas a los que convocó para la acción. El nuevo empuje se produce cuando los mediadores -EEUU, Egipto y Catar - siguen esperando la respuesta formal del gobierno de Benjamin Netanyahu a una propuesta de tregua. Esta permitiría liberar a los rehenes israelíes y fue aceptada por Hamas.

"Vamos a intensificar nuestros bombardeos contra Hamas en Gaza. Hemos empezado las operaciones preliminares ", anunció el miércoles el portavoz del ejército, general Effie Defrin . Así, agregó que "nuestras fuerzas están en la periferia de la ciudad. Vamos a crear las condiciones para traer a los rehenes ".

Por el momento, siguen cautivos 49 rehenes, de los cuales 27 están muertos, según el ejército. Son los restantes del grupo de 251 rehenes que tomó Hamas en su ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023 en Israel, detonante de la contienda .

Israel controla actualmente el 75% del territorio del enclave, donde su operación de represalia causó decenas de miles de muertos. Desde hace más de una semana, varios barrios de Ciudad sufren bombardeos intensos de la aviación y la artillería. Entre los más castigados están Zeitún y Al Sabra .

Los bombardeos prosiguieron este jueves, según varios testigos dijeron a AFP y muchos habitantes huyeron hacia el oeste y el sur. "El Hamas de hoy no es el de antes. De ser una organización terrorista militar organizada, se ha visto reducido a una guerrilla debilitada y en apuros", sostiene Defrin.

Además informó que desde mitad de mayo, fueron eliminados "altos responsables (de la organización) y unos 2.000 terroristas" además de que cinco divisiones operan en el terreno.

Israel convocó a 60.000 reservistas antes de una ofensiva en la ciudad de Gaza

El ejército de Israel está llamando a unos 60.000 reservistas antes de una ofensiva terrestre planeada para capturar y ocupar toda la ciudad de Gaza. Sería para presentarse al servicio en septiembre.

Un oficial militar dijo que los reservistas se presentarían al servicio en septiembre y que la mayoría de las tropas movilizadas para la ofensiva serían personal en servicio activo.

Las tropas ya estaban operando en las áreas de Zeitoun y Jabalia como parte de los preparativos de un plan aprobado en las últimas horas por el ministro de Defensa, Israel Katz. El mismo será presentado al gabinete de seguridad a finales de esta semana.

El periódico Haaretz citó al ministro de Defensa Katz diciendo el martes: "Una vez que se complete la operación, Gaza cambiará su cara y ya no lucirá como en el pasado".