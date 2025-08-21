Jorge Macri se reunió con Daniel Noboa y le entregó la Llave de la Ciudad







El centro del encuentro entre el jefe de gobierno porteño y el presidente de Ecuador estuvo en temas como la seguridad, el orden y la importancia de potenciar al sector privado.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, recibió al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, le entregó la Llave de la ciudad de Buenos Aires y lo reconoció como Visitante Ilustre. La reunión oficial se llevó a cabo en el Teatro Colón, donde los mandatarios hablaron de sus respectivas agendas políticas, con un fuerte énfasis en la seguridad, el orden y la importancia de potenciar al sector privado.

De esta manera, Noboa destacó su trabajo combatiendo la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en su país. Por su parte, Macri remarcó la necesidad de respaldar a las fuerzas de seguridad y coordinar esfuerzos para afrontar estas problemáticas.

Jorge Macri y Daniel Noboa Además del jefe de gobierno, también estuvieron presentes en el acto el Secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la subsecretaria Ana Ciuti. La delegación de Ecuador incluyó a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld; la embajadora en la Argentina, Lady Diana Zalazar Méndez; el ministro del Interior, John Reimberg Oviedo; la secretaria General de Comunicación de la Presidencia, Irene María Vélez Froment; y el secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira Hanze.

Javier Milei recibió a Daniel Noboa en la Casa Rosada Además del encuentro con Macri, Noboa también visitó al presidente Javier Milei en la Casa Rosada con el objetivo de fortalecer los lazos entre ambos países y con miras a incrementar la cooperación. Se trata del tercero entre los aliados regionales y la segunda visita del ecuatoriano a la Argentina.

Luego del encuentro, desde la Presidencia de Ecuador destacaron a través de un comunicado: "El presidente Daniel Noboa mantuvo un encuentro con su homólogo argentino, Javier Milei. Junto a sus equipos de trabajo, lideraron una reunión donde dialogaron sobre cooperación en seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico y crimen organizado transnacional, combate a estructuras económicas, comercio, manejo adecuado de las finanzas públicas y apertura comercial".

Javier Milei ya había recibido a Noboa en el marco de su asunción presidencial en diciembre de 2023 quien estuvo presente en la ceremonia adentro del Congreso y afuera, donde Milei salió a hablar ante los seguidores.