Clases en la Ciudad: examen de fin de año, escuela de verano y evalúan adelantar el inicio del ciclo lectivo 2021

La funcionaria ratificó que las clases este año concluirán el 16 de diciembre, y que habrá una instancia de evaluación y calificación. "A fin de año va a haber una instancia evaluativa con calificación, que va a determinar si los chicos tienen que ir una instancia de recuperación de contenidos en caso de que no hayan aprendido todo lo que se prevé que aprendan en su ciclo y su nivel", explicó.

Asimismo, aclaró que "si esto sucede estamos armando en el sistema estatal un esquema de cursada en enero".

Acuña destacó que “las escuelas de la Ciudad van a volver a abrir las puertas después de 213 días, esta semana. Vamos a empezar con los chicos del último nivel de cada ciclo, los de 5to de las escuelas media, los de 6to de escuelas técnicas y los de 7mo de escuelas primarias”.

“Siempre estoy hablando de gestión estatal. Las escuelas de gestión privada también pueden comenzar, pero tienen que hacer un trámite muy simple: comunicarse con la Dirección General de Educación Privada, confirmar que conocen y van a cumplir el protocolo, y a partir de ahí van a poder abrir sus puertas”, precisó.

En cuanto a la modalidad de trabajo, Acuña explicó que “vamos a trabajar de a grupos de diez chicos y chicas, con un docente, con un formato que se llama ‘burbuja’, que quiere decir que no se van a cruzar con otro grupo, y esto nos va a permitir que en caso de detectarse algún chico o docente con síntomas, se aísla a ese grupo y no se tiene que aislar a toda la escuela”.

“También está previsto que entre grupos haya una diferencia de media hora para poder higienizar y desinfectar toda la escuela”, añadió.

La ministra remarcó que “esto no es la vuelta a clases pensando en la escuela que dejamos en marzo, pero sí es algo muy importante para chicos y chicas que hace más de seis meses que no ven a sus amigos, que no pueden resolver entre pares, que no pueden resolver situaciones con sus docentes, y este es un primer paso”.

Por último, dijo que “es importante aclarar que no vayan mañana a las puertas de sus escuelas. Van a ser los docentes y escuelas quienes se van a comunicar con cada familia para que sepan en qué turno, horario y grupo les toca entrar, porque queremos evitar el amontonamiento y colas de gente”.

El Gobierno porteño informó que este martes iniciará un plan gradual de "actividades de acompañamiento educativo" en los patios de las escuelas para los alumnos de la Ciudad que cursen el último año de la primaria y de la secundaria, tras la decisión del Consejo Federal de Educación para un regreso gradual a las clases.

Según indicaron fuentes porteñas, la medida se implementará en tres etapas para los alumnos de las escuelas públicas que estén en séptimo grado, quinto año del nivel medio y sexto de las técnicas de la Ciudad de Buenos Aires, aunque su participación no será obligatoria.

Contempla "actividades educativas" que buscarán "favorecer el encuentro, socialización y aprendizaje comunitario, considerando la presencialidad como un instrumento indispensable para fortalecer y favorecer el cierre de las trayectorias escolares de manera adecuada", indicaron desde el Ministerio de Educación porteño; al tiempo que aclararon que "no es una vuelta a clases".

Las clases presenciales en todas las escuelas fueron suspendidas a inicios de marzo como consecuencia de la pandemia del coronavirus, en tanto que el dictado de los contenidos educativos se siguieron dictando de manera virtual a cargo de los docentes.

El regreso de los estudiantes porteños será a los patios de los establecimientos escolares a fin de cumplir con los protocolos necesarios para garantizar un distanciamiento físico para evitar posibles contagios de coronavirus.

En una primera etapa, el plan contempla a estudiantes de quinto y sexto año de escuelas técnicas de gestión estatal, luego avanzará con los alumnos de quinto año de las de los establecimientos de educación media -también públicos- y por último se convocarán a los de séptimo grado.

El esquema contempla grupos de hasta diez personas, lo que dependerá de los espacios disponibles al aire libre en cada edificio escolar, en tanto que será "cada escuela la determinará la frecuencia y la duración de las actividades".

En ese marco, trascendió que "cada grupo podrá asistir entre dos a cuatro veces por semana" mientras que entre las alternativas estarán que haya turno que irán de una a cuatro horas "previendo media hora entre turno y turno para limpieza y desinfección".

Además, el Ministerio de Educación adelantó que invitará a "las escuelas de gestión privada a que avancen con lo propio, para los mismos grados y años", previa autorización del Ministerio de Educación de la Ciudad.

Indicaron, en tanto, que continuarán con las actividades en los polideportivos para el grupo de 6.500 chicos con menos contacto con sus escuelas en un programa que comenzó el lunes pasado en el barrio de Parque Patricios y se extendió a Balvanera.

El anuncio del Gobierno de la Ciudad ocurre luego de la reunión del Consejo Federal de Educación en el cual se acordó que las distintas jurisdicciones del país promoverán el regreso a clases "progresivo, parcial y escalonado a actividades presenciales" en localidades con "riesgo bajo" de contagio de coronavirus.

Mientras que en las de "riesgo medio" los alumnos podrán volver en espacios abiertos con actividades de revinculación, recreativas y lúdicas con un máximo de diez alumnos.