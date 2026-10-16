Cómo estará el clima en el Día de la Madre: pronóstico para este domingo 18 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un marcado descenso de la temperatura para este domingo en Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer las previsiones del tiempo para este fin de semana en Buenos Aires, donde se destaca un clima frío para la celebración del Día de la Madre . La jornada del domingo 18 de octubre se presentará con temperaturas bajas durante la mañana y marcas máximas moderadas por la tarde.

A diferencia de otros años con temperaturas primaverales, las condiciones meteorológicas del domingo promoverán el desarrollo de actividades en espacios interiores o al aire libre bien abrigados, dejando de lado las propuestas veraniegas.

De acuerdo con los datos brindados por el SMN para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el domingo 18 de octubre registrará una temperatura mínima de 7 °C durante la mañana y una máxima que alcanzará los 16 °C entre la tarde y la noche. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada .

En cuanto a las precipitaciones, se informó un 0% de probabilidad de lluvias , descartando por completo la presencia de agua. Respecto de la intensidad del viento, se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h por la mañana con dirección predominante del sudoeste, girando hacia el este durante la tarde con valores de entre 13 y 22 km/h.

Un domingo fresco se convierte en la excusa perfecta para armar un plan reconfortante, lleno de calor de hogar y momentos especiales . Las bajas temperaturas invitan a inclinarse hacia propuestas más acogedoras que van desde salidas gastronómicas refinadas hasta experiencias inolvidables sin salir de casa.

Para las madres que disfrutan de los pequeños placeres, una tarde de té en una casa boutique o en el restaurante de un hotel elegante resulta una buena alternativa. En esa misma línea, se puede sumar una jornada de spa con sauna, masajes con piedras calientes y piscinas climatizadas.

Para aquellas madres que prefieren las comidas abundantes o caseras, los almuerzos en bodegones tradicionales con platos de olla, la preparación de fondues o las sorpresas tipo brunch en la cama permiten compartir momentos inolvidables.

Otra gran opción para un Día de la Madre fresco son las jornadas de cine hogareño con bebidas calientes, las visitas a museos con espacios gastronómicos y los talleres breves bajo techo.

Origen del Día de la Madre

La tradición de celebrar el Día de la Madre en la Argentina durante el mes de octubre, a diferencia de otros países que lo hacen en mayo, responde a un motivo histórico ligado a la Iglesia Católica. En 1931, el papa Pío XI estableció el 11 de octubre como la festividad de la Divina Maternidad de María, al conmemorarse 1.500 años del Concilio de Éfeso del año 431, evento en el cual se reconoció formalmente a María como Madre de Dios.

Durante la gestión del presidente de facto José Félix Uriburu, la Argentina fijó la conmemoración civil para el domingo más cercano a esa fecha religiosa. Con el transcurso del tiempo, la costumbre quedó establecida de manera fija para el tercer domingo de octubre.