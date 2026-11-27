Con El Niño ya activo, el SMN explicó cómo influye en las lluvias, qué esperar en los próximos meses y cómo leer las tendencias climáticas.

Ante el avance de la temporada cálida y el seguimiento sobre la evolución de las condiciones climáticas en el país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió una serie de placas informativas para responder los principales interrogantes en torno al fenómeno de El Niño .

La guía busca precisar qué ocurre en el océano Pacífico ecuatorial y de qué manera ese proceso repercute sobre el territorio argentino. A través de cinco ejes centrales, el organismo explicó el funcionamiento de este evento natural , su estado actual y los criterios técnicos con los que deben leerse los pronósticos trimestrales.

El Niño consiste en el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial por encima de los valores normales. Este proceso forma parte de un fenómeno natural más amplio denominado El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que se presenta cada dos a siete años y alterna tres fases diferentes:

Aunque el calentamiento se origina en el océano Pacífico ecuatorial, sus efectos alcanzan a distintas regiones porque el océano y la atmósfera funcionan de manera conectada. Según detalló el SMN, el proceso sigue una cadena de impactos atmosféricos :

El organismo advirtió además que estas consecuencias no son inmediatas , sino que se vuelven más visibles a medida que avanzan la primavera y el verano.

3. ¿Cómo está El Niño hoy?

De acuerdo con el informe mensual sobre El Niño-Oscilación del Sur elaborado por el SMN, el fenómeno ya se encuentra activo y se prevé que continúe durante lo que resta de la primavera y el verano. Dentro de la escala de intensidad prevista, el evento se ubica actualmente en el rango de fuerte.

4. ¿Qué se espera para los próximos meses?

Para evaluar la evolución del clima en el mediano plazo, el SMN recomendó seguir las actualizaciones mensuales del Pronóstico Climático Trimestral (PCT) y tener en cuenta tres pautas clave para su interpretación:

No informa valores exactos ni detalla cómo variarán las condiciones a lo largo del trimestre

Que predomine la categoría Inferior de precipitación no descarta la ocurrencia de lluvias o tormentas localmente intensas

Los eventos meteorológicos de alto impacto no pueden anticiparse en esta escala temporal

5. ¿Qué significa todo esto?

En el cierre de la guía compartida en las diferentes redes sociales, el organismo subrayó que El Niño marca una tendencia climática general y no funciona como un pronóstico día por día. En ese sentido, aclaró que no toda lluvia que se registre responde a este fenómeno, ya que el estado del tiempo cotidiano depende de múltiples factores atmosféricos.

Para enviar tranquilidad, el SMN precisó que el término "Súper Niño" no constituye una categoría oficial, dado que la clasificación técnica divide la intensidad del evento únicamente en débil, moderado, fuerte o muy fuerte. Para consultar los pronósticos diarios y las alertas vigentes, el organismo recordó que la información oficial se actualiza en www.smn.gob.ar.