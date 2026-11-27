El dato surgió de un índice sobre el fenómeno, a partir de un análisis del calentamiento del Pacífico ecuatorial. El indicador alcanzó los +2,0 °C, similar al año 1997 y mayor al de 2015.

Los pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA) anticipan que el fenómeno podría intensificarse durante el verano del hemisferio sur y llegar a valores inéditos en los próximos meses.

El fenómeno climático de El Niño alcanzó la segunda mayor intensidad desde 1950, según un último índice que analizó el período de agosto a octubre de este año. Se trata de una escala de +2,0°C y, si bien resta definir su lugar dentro de la historia, diversos pronósticos anticipan que los valores del verano en el hemisferio sur podrían llegar a ser "inéditos".

El dato surgió del Índice Oceánico Niño Relativo (RONI), a partir de un análisis del calentamiento del Pacífico ecuatorial durante el trimestre agosto-octubre. El indicador alcanzó los +2,0 °C, una cifra apenas inferior a los +2,1 °C registrados en el mismo período de 1997 y superior a los +1,8 °C de 2015.

Si bien estos datos aún no definen qué lugar ocupará el actual episodio de El Niño en la serie histórica, los pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA) anticipan que el fenómeno podría intensificarse durante el verano del hemisferio sur y llegar a valores inéditos en los próximos meses.

El último informe del Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA , publicado el 12 de noviembre, estimó una probabilidad superior al 79% de que El Niño se mantenga entre las categorías fuerte y muy fuerte hasta el trimestre enero-febrero-marzo de 2027 .

Por su parte, el índice RONI es la herramienta que utiliza la NOAA para seguir y clasificar las fases de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) . Entre sus tareas, mide las anomalías de temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial central , pero incorpora un ajuste por el calentamiento medio del conjunto de los océanos tropicales. Esa característica permite identificar con mayor precisión cuánto se aparta el Pacífico de las condiciones globales actuales.

This year’s El Niño was among the strongest on record and played a key role in shaping the 2026 #hurricane season.



The Pacific Ocean saw an exceptional amount of hurricane activity, while the Atlantic was relatively quiet.



As hurricane season comes to a close, our new… pic.twitter.com/9KtgGsbtWY — NOAA Satellites (@NOAASatellites) November 24, 2026

Los valores se calculan a partir de períodos móviles de tres meses. Por eso, el +2,0 informado para agosto-octubre no representa una medición diaria, sino la persistencia de un calentamiento elevado durante todo ese trimestre.

En una comparación histórica, en agosto-octubre de 1997 el RONI había llegado a +2,1 . En 2015, durante otro de los episodios más importantes de las últimas décadas, había alcanzado +1,8 . Los registros de 1982, por su parte, se ubicaron en +1,6 para el mismo lapso.

Sin embargo, esos antecedentes también obligan a evitar conclusiones anticipadas ya que el evento de 2015 siguió intensificándose tras octubre y recién más adelante alcanzó sus máximos. La posición final de 2026 solo podrá establecerse cuando se completen los datos de los trimestres siguientes.

La principal señal de alerta está en la proyección para el cierre de 2026, con una probabilidad del 60% de que el RONI alcance o supere +2,5.

La principal señal de alerta está en la proyección para el cierre de 2026 y el comienzo de 2027, con una probabilidad cercana al 60% de que el RONI alcance o supere +2,5 en los períodos octubre-diciembre y noviembre-enero. Si ese nivel se concreta, el episodio superaría los antecedentes comparables desde 1950 según este indicador relativo.

El fortalecimiento también aparece en otros indicadores del Pacífico. Según el diagnóstico de la agencia estadounidense, la anomalía de la temperatura superficial del mar llegó a +2,5 en la región Niño 3.4, a +3,6 en Niño 3 y a +4,4 en Niño 1+2, frente a las costas occidentales de América del Sur.

El Niño se intensifica y podría romper récords históricos: qué impacto tendrá en la Argentina

El fenómeno climático de El Niño atraviesa una etapa de intensificación extraordinaria y podría alcanzar niveles comparables o superiores a los mayores registros históricos en los próximos meses. Las temperaturas del océano Pacífico ya superan los 4°C por encima de los valores habituales frente a Sudamérica y los especialistas advierten sobre sus posibles efectos en la Argentina.

Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa tienen una mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de los promedios habituales. Durante eventos de gran intensidad, los excesos acumulados en un trimestre pueden ubicarse entre 150 y 300 milímetros por encima de los valores climatológicos.

La tendencia también puede extenderse hacia el norte y centro de la región pampeana, con precipitaciones superiores a las normales en sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Este escenario aumenta el riesgo de anegamientos, inundaciones y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.