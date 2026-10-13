Día de la Madre: los mejores lugares para salir a comer con descuentos, regalos y promociones especiales

Parrillas, brunchs, sushi y menús por pasos forman parte de las propuestas para celebrar el domingo 18 de octubre, con promociones y beneficios especiales.

El Día de la Madre se celebrará en Argentina el próximo domingo 18 de octubre y distintos restaurantes de Buenos Aires preparan propuestas especiales para disfrutar en familia. Desde menús de tres pasos y brunchs hasta descuentos, regalos y platos sin cargo para las homenajeadas, la oferta gastronómica incluye alternativas para todos los gustos y presupuestos, tanto al mediodía como por la noche.

Estilo Campo prepara una propuesta especial para celebrar el Día de las Madres, con dos turnos de almuerzo y reserva previa. El primero será de 12 a 14 horas y tendrá un 10% de descuento para quienes lleguen puntuales, mientras que el segundo comenzará a las 14:30 y no tendrá horario de finalización.

Durante la jornada, todas las madres recibirán una bolsa de regalo con productos de cuidado personal y podrán participar de distintos sorteos sorpresa. La propuesta se completa con la cocina habitual de la parrilla, que incluye carnes maduradas al fuego, cortes preparados en el asador, entradas, guarniciones, platos elaborados y postres.

Estilo Campo celebrará el Día de la Madre con dos turnos de almuerzo, regalos especiales y sorteos para las homenajeadas.

El restaurante de Puerto Madero ofrecerá un 10% de descuento a quienes lleguen puntuales al primer turno, de 12 a 14.

Casa Zarautz celebrará el Día de la Madre el domingo 18 de octubre al mediodía con un menú especial de tres pasos en La Terrazza, su espacio de la planta alta dedicado a la parrilla. Puertas adentro de una casa centenaria de Palermo, La Terrazza recrea el espíritu de un quincho y propone una cocina centrada en carnes y vegetales trabajados a la parrilla.

Casa Zarautz ofrecerá un menú especial de tres pasos para celebrar el Día de la Madre en su espacio La Terrazza.

Para la fecha, el menú tendrá un valor de $70.000 por persona, incluirá una botella de Tempus Alba Malbec y estará disponible únicamente con reserva previa (https://www.opentable.com/r/la-terraza-buenos-aires). El recorrido contempla langostinos y mollejas asados con gremolata de limones asados y menta, medio ojo de bife con reducción de Malbec y puré de papas aligot con quesos seleccionados y tarta vasca individual con frutos rojos y oporto.

La propuesta gastronómica tendrá un valor de $70.000 por persona e incluirá una botella de vino Malbec.

Dirección: Nicaragua 5577, Palermo.

El cubierto de mamá sin cargo en Misión BA

El domingo 18 de octubre, Misión BA, restaurante y club boutique de Palermo, ofrecerá un beneficio especial para la cena del Día de la Madre: en reservas de tres personas o más, la comida de mamá será sin cargo. La propuesta es a la carta y no incluye bebidas. Además, durante la jornada se realizará un sorteo entre las mesas presentes y la ganadora será invitada por la casa.

Misión BA ofrecerá la comida de mamá sin cargo en reservas de tres personas o más durante la cena del 18 de octubre.

La carta incluye opciones como pulpo con puré de boniato ahumado, ceviche de langostinos y mollejas teriyaki; principales como pesca fresca a la plancha, ojo de bife con reducción de malbec y sorrentinos de cabutia con salsa de hongos y pasta miso, y sushi en variedades New York, Philadelphia y California, con mixes de 10, 20 y 30 piezas. La propuesta se completa con cócteles clásicos y de autor, entre ellos Tokio, preparado con whisky Red Label, maracuyá, miel de cardamomo, naranja y ananá.

La propuesta incluirá opciones de sushi, carnes, pescados y platos de autor, además de una carta de cócteles.

Además, todos los días de 20 a 22 hs, el espacio ofrece Happy Hour 2x1 en cócteles clásicos, junto con música y distintos ambientes para continuar el encuentro.

Dirección: Godoy Cruz 1715, Palermo.

Pizza clásica sin cargo para las madres en Furore

Furore celebrará el Día de la Madre el domingo 18 de octubre con una promoción especial en sus locales de Palermo y Microcentro: durante el almuerzo y la cena, cada mamá recibirá una pizza clásica sin cargo, a elección entre Marinara, Margherita, Pomodorini, Diavola, Cipolla, Prosciutto Cotto y 4 Formaggi.

Furore regalará una pizza clásica a las madres que visiten sus locales de Palermo y Microcentro durante el almuerzo o la cena.

La acción será válida para una mamá por grupo familiar o mesa y podrá acompañarse con vinos, cerveza italiana Peroni o cócteles como Aperol Spritz, Negroni y vermut. La pizzería, creada por Ezequiel Ortigoza y Damián Mármol, recomienda reservar con anticipación.

Direcciones: Esmeralda 451, Microcentro; Honduras 4000, Palermo.

Brunch y voucher de regalo en Café Mishiguene

Café Mishiguene ofrecerá distintas propuestas para celebrar el Día de la Madre el domingo 18 de octubre en sus locales de Palermo, Belgrano y Núñez. Una de ellas será el Brunch IMA, disponible de 10 a 15 h por $85.000 para dos personas, con hummus clásico, labneh, muhammara con morrones en aceite, pickles de verduras, laffa a elección, shakshuka, bagel lox, Torta Ima de coco, dulce de leche, ciruelas asadas y crema agria, además de dos Aperol.

Las madres que participen del almuerzo recibirán un voucher para disfrutar de un brunch clásico en otra ocasión.

Quienes reserven el almuerzo para esa fecha recibirán un voucher para que mamá disfrute del brunch clásico de la casa en otra ocasión, válido para una persona hasta el 22 de noviembre, de 10 a 12 h y con reserva previa. Para regalar o compartir en casa, también habrá babka de chocolate, avellanas y cerezas ($22.000) y Box Ima ($35.000), con Krembo, cigarros de frutos secos, cigarros de pastelera y ciruelas, y maamoul. En la sede de Belgrano, sobre Arcos, la celebración se extenderá a la vereda con barra de Aperol y DJ durante el almuerzo.

Café Mishiguene ofrecerá un brunch especial para dos personas por $85.000 en sus sucursales de Palermo, Belgrano y Núñez.

Direcciones: Cabello 3181, Palermo; Arcos 1521, Belgrano; Congreso 1602, Núñez.

Promociones en salón y para take away en SushiClub

Para celebrar el Día de la Madre, SushiClub arma una agenda especial que se extenderá del 16 al 18 de octubre, con alternativas para festejar en sus restaurantes o resolver el encuentro en casa. En los salones, quienes reserven con anticipación podrán acceder a un 30% de descuento sobre la carta a precio full durante almuerzo y cena, mientras que la propuesta se completa con La Mascota Rosé al 50 % off.

SushiClub celebrará el Día de la Madre con descuentos de hasta el 35% en combinados seleccionados para disfrutar en casa.

Para el formato Deli & Take, la preventa propone descuentos de 35 % hasta el 18, aplicados a combinados clásicos de la marca como SushiClub, Roll & Roll, Blue Sea y Bio Veggie, disponibles en formatos de 15, 30 y 45 piezas, además del Combinado Aniversario de 25 piezas. Los pedidos tendrán entrega programada entre el viernes y el domingo, y quienes paguen con Galicia Éminent Visa Signature podrán acumular estos beneficios con el 25% de reintegro.

Entre el 16 y el 18 de octubre, los restaurantes ofrecerán un 30% de descuento sobre la carta a precio completo con reserva anticipada.

Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero. Más sucursales en CABA, GBA y el resto del país.

Menú por pasos en ambas sedes de Enero

Enero Restaurant prepara una celebración especial por el Día de la Madre el domingo 18 de octubre en sus dos sedes, con un menú de tres pasos a $65.000 por persona. En Enero Costanera, el restaurante frente al río, la propuesta estará disponible durante el almuerzo y la cena.

Con una ubicación privilegiada frente al río, Enero Costanera ofrecerá un menú de tres pasos por $65.000 para disfrutar tanto al mediodía como por la noche.

En Enero Tortugas, rodeado de naturaleza, se ofrecerá al mediodía. El recorrido comienza con una tatín de hongos, queso brie y cebolla caramelizada, continúa con caramelle de centolla, crema de azafrán y limón y termina con un postre de chocolate, frutos rojos y crumble de cacao.

Rodeado de naturaleza, Enero Tortugas celebrará el Día de la Madre con un menú especial de tres pasos por $65.000, disponible durante el almuerzo.

Direcciones: Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte; Alejandro Korn 3160, Manuel Alberti, Tortugas.

Al mediodía y por la noche en Ostende

Ostende, el restaurante vintage de Colegiales que recupera el espíritu de los bodegones costeros desde una cocina de sabores caseros, prepara una propuesta especial para celebrar el Día de la Madre el domingo 18 de octubre, disponible tanto al mediodía como por la noche.

Ostende celebrará el Día de la Madre con un menú especial de tres pasos disponible durante el almuerzo y la cena.

Para la fecha ofrecerá un menú de tres pasos fuera de carta, con preparaciones que recorren distintas expresiones de su cocina: croquetas de bechamel rellenas de osobuco, raviolones de merluza, cúrcuma y eneldo con crema de lima y alcaparras y torta vasca de dulce de leche. Una alternativa para festejar en familia alrededor de la mesa, con el perfil reconfortante y casero que caracteriza a Ostende.

Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.

Plato especial fuera de carta en Mongongo & Coliflor

Con motivo del Día de la Madre, Mondongo & Coliflor incorporará el domingo 18 de octubre un plato especial fuera de carta: risotto de langostinos y chipirones. La preparación estará disponible exclusivamente durante el mediodía y hasta agotar stock, sin opción de take away.

Mondongo & Coliflor incorporará un risotto de langostinos y chipirones como plato especial para el Día de la Madre.

La propuesta se sumará a la carta habitual de la cantina de Parque Chacabuco, que incluye empanadas, pastas caseras, carnes a la parrilla, milanesas y sándwiches XL, entre otras opciones. Una alternativa para celebrar la fecha con un almuerzo en familia.

Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.

Brunch especial en Casa Planes

El domingo 18 de octubre, Casa Planes invita a celebrar el Día de la Madre en su casona de Caballito, con una propuesta ideal para compartir alrededor de la mesa. Durante la jornada, se podrá disfrutar de un brunch especial con cuatro opciones, desde $32.000 hasta $39.000, que incluyen infusiones, exprimido de naranja o Carpano con soda y yogur con granola más huevos orgánicos a elección y otras opciones para sumar.

Casa Planes ofrecerá cuatro alternativas de brunch para celebrar el Día de la Madre, con precios desde $32.000.

Entre las alternativas hay huevos revueltos con bacon y panceta ahumada, shakshuka, florentinos, turcos y revueltos con palta, además de acompañamientos como cookies, tostadas, english muffins y tostadas francesas. Para quienes prefieran celebrar al mediodía o por la noche, también estará disponible toda la carta del lugar, tanto para el almuerzo como para la cena. La propuesta se completa con preparaciones artesanales y materias primas de calidad. Se recomienda reservar online, por WhatsApp o a través de Woki.

El restaurante también mantendrá disponible su carta habitual durante el almuerzo y la cena del domingo 18 de octubre.

Dirección: Planes 1400, Caballito.

Con opciones que van desde promociones y platos gratuitos hasta experiencias gastronómicas con menús especiales, los restaurantes de Buenos Aires ofrecerán distintas alternativas para celebrar el Día de la Madre. Ante la demanda que suele generar la fecha, varios establecimientos recomiendan realizar reservas anticipadas, consultar las condiciones de cada beneficio y verificar la disponibilidad de los turnos antes de organizar el encuentro familiar.