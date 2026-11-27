Alerta naranja y amarilla por tormentas para este viernes 27: qué zonas están en riesgo + Agregar ámbito en









El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de nivel naranja y amarillo por tormentas y temperaturas extremas en distintos puntos del país.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por tormentas fuertes o severas y altas temperaturas en siete provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el reporte oficial de alertas para este viernes 27 de noviembre, con foco en las provincias del noreste argentino donde podrían registrarse fenómenos meteorológicos considerados "muy peligrosos".

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El mapa de advertencias oficiales elaborado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa también incluye avisos por temperaturas extremas en otros cuatro distritos del centro y sur del país, configurando un escenario de riesgo climático en siete jurisdicciones.

Pexels Alertas meteorológicas en siete provincias Misiones Rige una alerta naranja por tormentas. El pronóstico oficial prevé fenómenos aislados de intensidad fuerte o severa, acompañados por abundante caída de agua, granizo de diversos tamaños, ráfagas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Los acumulados de precipitación se estiman entre los 70 y 100 milímetros, con posibilidad de ser superados de forma puntual.

Formosa y Corrientes Se mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias y tormentas aisladas. En ambas provincias se esperan chaparrones intensos en períodos cortos, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento fuertes, con registros pluviales acumulados de entre 20 y 40 milímetros.

Sur de Buenos Aires, oeste de La Pampa, Río Negro y este de Neuquén Rige una alerta por temperaturas extremas. Las marcas térmicas elevadas afectan a estas cuatro jurisdicciones con condiciones que representan un riesgo para la salud, especialmente en los grupos vulnerables.

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional Ante los avisos vigentes por tormentas, el SMN estableció las siguientes medidas preventivas para la población: Evitar salir del domicilio y no sacar la basura.

Limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua en la vivienda.

Cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento Para las jurisdicciones afectadas por temperaturas extremas, el organismo indicó una serie de pautas de cuidado: Incrementar la ingesta de agua con frecuencia, sin esperar a tener sed, para sostener una correcta hidratación

Evitar la exposición excesiva al sol, especialmente en la franja horaria de 10:00 a 16:00

Prestar especial atención a bebés, niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

Evitar el consumo de bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, así como las comidas muy abundantes

Reducir la actividad física

Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros

Permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado