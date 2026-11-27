El Niño modificó los patrones de circulación atmosférica y favoreció una temporada de huracanes muy activa en el Pacífico.

La temporada de huracanes de 2026 dejó un contraste poco habitual entre las principales cuencas oceánicas: mientras el Pacífico registró una actividad ciclónica excepcional, el Atlántico atravesó uno de sus períodos más tranquilos de los últimos años. La diferencia estuvo vinculada con las condiciones atmosféricas y oceánicas asociadas a El Niño , un fenómeno que modifica los patrones de circulación del planeta.

El calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial repercute sobre la formación, intensidad y trayectoria de los ciclones tropicales . En este contexto, los registros de la temporada 2026 volvieron a mostrar cómo un fenómeno climático de escala global puede alterar las condiciones meteorológicas regionales y generar comportamientos muy distintos entre océanos, incluso durante los mismos meses del año.

La temporada atlántica de 2026 registró una actividad inferior a la habitual. Según los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), la cuenca produjo 10 tormentas con nombre, por debajo del promedio histórico de 14. De ese total, apenas una alcanzó la categoría de huracán mayor , mientras que los registros climatológicos suelen ubicar el promedio en tres.

Las olas "se generarán inmediatamente después de que el ojo del huracán pase a lo largo de la costa", informó el Centro Nacional de Huracanes de EEUU.

El comportamiento del Pacífico oriental fue diferente. Allí se contabilizaron 20 tormentas con nombre, 10 huracanes y ocho huracanes mayores, cifras superiores a los promedios históricos de esa cuenca. La actividad también se destacó por la energía acumulada durante el desarrollo de los ciclones, un indicador que considera tanto la intensidad como la duración de las tormentas.

El fenómeno de El Niño fue uno de los factores determinantes de este contraste. El calentamiento de las aguas ecuatoriales y los cambios en los vientos y la circulación atmosférica modificaron las condiciones que favorecen o dificultan el desarrollo de ciclones tropicales. En términos generales, El Niño suele aumentar la actividad en el Pacífico oriental y central, mientras que puede reducir la formación de huracanes en el Atlántico debido a un mayor cizallamiento vertical del viento, que dificulta la organización de las tormentas.

El Atlántico cerró la temporada con apenas un huracán

La temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende oficialmente del 1 de junio al 30 de noviembre, tuvo una actividad relativamente baja en 2026. La cuenca registró 10 tormentas con nombre, una cifra menor a la media de 14 que suele contabilizarse en los períodos de referencia utilizados por la NOAA.

De ese total, solo Isaías llegó a convertirse en huracán y alcanzó la categoría de huracán mayor, con vientos máximos sostenidos de 193 kilómetros por hora. El ciclón tocó tierra el 9 de octubre cerca de Destin, en Florida, y provocó marejadas, lluvias y ráfagas de viento en distintas zonas del sudeste de Estados Unidos.

La menor cantidad de sistemas no implica que la temporada haya estado exenta de riesgos. Los especialistas advierten que un único huracán puede generar daños significativos, inundaciones, marejadas ciclónicas y pérdidas humanas, independientemente de cuántas tormentas se hayan formado durante el año. Por eso, una temporada menos activa no elimina la necesidad de mantener sistemas de prevención, alertas y preparación ante fenómenos extremos.

El Pacífico central batió récords y Hawái enfrentó una temporada excepcional

El Pacífico oriental y central registraron una actividad ciclónica muy superior a los valores promedio durante 2026. En el Pacífico oriental se contabilizaron 20 tormentas con nombre y ocho huracanes mayores, mientras que en la cuenca central, donde se encuentra Hawái, se registraron ocho ciclones tropicales, cinco de ellos huracanes y tres de categoría mayor.

Uno de los sistemas más intensos fue Polo, que alcanzó una presión central mínima de 892 milibares, un registro que lo ubicó entre los ciclones más intensos observados en esa cuenca. La presión atmosférica es uno de los indicadores utilizados para evaluar la intensidad de un huracán: cuanto más baja es, mayor suele ser la fuerza del sistema, aunque también deben considerarse los vientos y otros parámetros meteorológicos.

Hawái también atravesó una temporada especialmente compleja, con impactos de los huracanes Lala y Lowell y períodos prolongados bajo alertas o vigilancias ciclónicas. La actividad acumulada en las cuencas del Pacífico oriental y central alcanzó niveles récord de energía ciclónica, lo que reflejó tanto la cantidad de sistemas como su intensidad y duración.

El Niño seguirá activo en 2027 y sus efectos sobre América Latina

Las proyecciones climáticas indican que El Niño podría continuar durante los primeros meses de 2027. Los pronósticos para el trimestre diciembre de 2026-febrero de 2027 anticipan la persistencia de condiciones cálidas en el Pacífico ecuatorial, con posibilidades de que el evento alcance una intensidad excepcional en comparación con los registros históricos.

En América Latina, el fenómeno puede modificar los patrones de lluvia y temperatura según cada región. Los pronósticos regionales contemplan precipitaciones superiores a lo normal en sectores del sur de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, así como en zonas de la costa de Ecuador y Perú. En otras áreas del continente, en cambio, podrían predominar condiciones más secas.

El impacto de El Niño no es uniforme ni permite anticipar con precisión qué ocurrirá en cada localidad. Su influencia se combina con otros factores climáticos, la temperatura del océano, las condiciones atmosféricas regionales y el calentamiento global. Por eso, los organismos meteorológicos mantienen el seguimiento de las anomalías oceánicas y de los pronósticos estacionales para evaluar posibles riesgos de inundaciones, sequías, temperaturas extremas y otros fenómenos durante los próximos meses.