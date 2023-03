Crisis de Viva Air: regresan más de 200 argentinos varados en Colombia

En este sentido, el consulado en Bogotá se está preparando para incrementar la asistencia en los próximos días, cuando se espera un mayor flujo en la ciudad, a medida que los pasajeros afectados confluyen en vuelos de otras aerolíneas en dicha ciudad, para regresar a sus lugares de origen. Además, persisten las gestiones ante aerolíneas y autoridades locales a medida que se van informando los casos de necesidad, priorizando las situaciones de vulnerabilidad, y brindando alternativas de hospedaje a los pasajeros que lo requieran.

En tanto, pasajeros argentinos, unos 200, que debían viajar por Viva Air al exterior emitieron un comunicado en el que no descartan "una demanda colectiva ni una pronta manifestación en el aeropuerto". "Los y las usuarios argentinos y colombianos que en este momento se encuentran en el territorio argentino, se suman al millón de usuarios afectados que no saben cómo continuará la situación de sus vuelos. Si bien Avianca cubre algunos, estos no son suficientes. Nada se sabe de la situación de aquellas personas que tenían otro tipo de vuelos", señalaron.

Además, agregan que "la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Argentina no se pronunció y las empresas alternativas aumentan sus vuelos de manera exorbitante impidiendo la compra de otro boleto". "Los y las argentinas damnificados por este conflicto, reclamamos que se habilite el dialogo y se de una solución ante tanta incertidumbre. Queremos que Viva Air y sus representantes honren sus compromisos comerciales que asumieron a la hora de vendernos un pasaje", sostuvieron y finalizaron: "Pedimos también la intervención urgente del Gobierno colombiano y el pronunciamiento del gobierno Argentino hasta esta estafa que sufrimos cientos de compatriotas", indica el comunicado.

Lera Fonzogny, que debía viajar con su pareja al exterior por Viva, dijo a Télam sobre el conflicto: "En varias comunicaciones de Avianca y Anac, se convoca a los damnificados a presentarse al aeropuerto para ser reprogramados por orden de llegada, cómo 'ayuda'". El pasajero explicó que "esto significa que Viva se esfumó del aeropuerto y te atienden solo de Avianca y al horario de check in de vuelos (a partir de las 23 hasta la madrugada)". "Las personas hacen colas eternas y al llegar a mostrador le informan que solo le brindarían la ida (cómo ayuda) sí y solo sí tienen un regreso comprado, el cual te ofrecen vender al triple de lo ya pagado", aseguró.

Con un 15% del mercado en Colombia y una filial en Perú, Viva Air se acogió a comienzos de febrero a un proceso de insolvencia bajo la ley colombiana. La aerolínea insignia de Colombia, Avianca -que maneja un 32% del mercado- firmó en abril del 2022 un acuerdo con Viva Air para un proceso de integración empresarial destinado a rescatar a la empresa de bajo costo, pero la Aeronáutica Civil objetó la operación en noviembre.

En este proceso, los arrendadores de aeronaves de Viva Air también se reunieron con el Ejecutivo de su país para explicar que no seguirían esperando una decisión, provocando en poco tiempo la pérdida de más aeronaves de su flota. Tanto Latam Airlines como JetSmart manifestaron su intención de adquirir Viva Air, dos propuestas que fueron rechazadas por Avianca, que ha adquirido parte del paquete accionario de la compañía.