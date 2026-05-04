Colombia: tres muertos y varios heridos en un show de Monster Truck

Videos en redes sociales captaron el instante en que el vehículo de exhibición se lanzó contra el público, lo que activó un operativo de emergencia a gran escala.

Lo que debía ser una jornada de entretenimiento en Colombia se transformó en tragedia este domingo. Durante una exhibición de Monster Truck , un vehículo de grandes dimensiones perdió el control y se salió de la pista , arrasando a una multitud de asistentes. El incidente dejó un saldo de tres víctimas fatales y aproximadamente 40 heridos con lesiones de diversa gravedad entre los 1.500 espectadores presentes.

En las grabaciones se observa cómo la conductora de la camioneta, identificada como Sonia Dilma Segura (única mujer en América Latina habilitada para manejar este tipo de rodados), perdió el mando de la unidad, traspasó las barreras perimetrales y embistió a decenas de personas que se encontraban a un costado de la pista.

La gente gritaba desesperada, pidiendo ayuda y auxilio para que llegaran ambulancias y atendieran a los heridos que permanecían tendidos en el piso.

El momento en que la conductora atravesó la barrera de seguridad y se dirigió hacia los espectadores .

Las declaraciones de las autoridades locales tras el accidente en la exhibición de Monster Truck

El secretario privado de Popayán, Reinel Polanía, declaró que el evento contaba con los permisos legales y una póliza de responsabilidad contractual vigente. El funcionario subrayó que la firma organizadora, DB Entretenimiento, posee una trayectoria sólida en espectáculos similares y que el personal técnico estaba plenamente capacitado para las maniobras realizadas.

El alcalde de la ciudad de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, lamentó lo sucedido en su cuenta de X: “Nos duele profundamente el accidente ocurrido en el sector de Bulevar Rose que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y 3 fallecidos”.

“Desde el primer momento, como alcalde, dispuse toda la capacidad institucional al servicio de las víctimas y sus familias. Estamos articulados con la red hospitalaria, los organismos de socorro y las autoridades para garantizar una atención oportuna, humana y digna en medio de esta difícil hora”, agregó el funcionario.