Daniel Noboa acusó a Gustavo Petro de impulsar una incursión guerrillera y escala el conflicto bilateral

El presidente ecuatoriano denunció una supuesta acción desde Colombia sin presentar pruebas, mientras Petro lo cruzó y lo acusó de mentir. La disputa suma nuevos capítulos en medio de roces por seguridad, narcotráfico e injerencia política.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa , acusó este jueves a su par de Colombia, Gustavo Petro , de impulsar una “incursión” guerrillera por la frontera, lo que eleva la tensión en medio de una crisis comercial y diplomática entre ambos países.

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Quito y Bogotá están enfrentadas desde febrero por los reproches del mandatario ecuatoriano sobre la supuesta falta de ayuda de Petro para combatir el narcotráfico y la criminalidad en la frontera común.

“Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población ”, escribió Noboa en X.

El mandatario ecuatoriano no aportó pruebas ni precisó fecha ni lugar de la presunta incursión, lo que generó una rápida respuesta desde Colombia.

Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población. Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar…

Petro replicó en la misma red social: “Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras ”, lanzó el presidente colombiano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2049610398060401079&partner=&hide_thread=false Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construímos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras. https://t.co/AHHUPNgqfl — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 29, 2026

Las acusaciones de Gustavo Petro contra Daniel Noboa

La escalada verbal se intensificó en los últimos días. Esta semana, Petro acusó a Noboa de injerencia en las campañas presidenciales colombianas para favorecer a sectores de derecha de cara a las elecciones del 31 de mayo.

Además, el mandatario colombiano sugirió que los explosivos utilizados en un atentado ocurrido el sábado en el suroeste del país -que dejó 21 civiles muertos- provenían de Ecuador.

El ataque fue atribuido por guerrilleros disidentes de las extintas FARC, quienes aseguraron que se produjo en medio de enfrentamientos con el Ejército y que respondió a un “error táctico”.

En ese contexto, Noboa remarcó: “Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos”, escribió.

Previamente, el mandatario colombiano había publicado imágenes de Noboa junto a dirigentes de la derecha colombiana y afirmó: “Noboa es el encargado de violentar a Colombia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2049525876966994144&partner=&hide_thread=false Uribe sigue el plan con Noboa. Ya va a acusar un gobernador colombiano, que sabemos cuál es, para buscar ganar las elecciones con mentiras.



Noboa es el encargado de violentar a Colombia. Los datos de quienes asesinaron al senador Uribe Turbay los tiene la fiscalía. Sus anónimos… pic.twitter.com/u4TZeJxxWM — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 29, 2026

Según el presidente ecuatoriano, su par colombiano no ha hecho lo suficiente para contener el narcotráfico en los 600 kilómetros de frontera compartida, donde operan redes vinculadas al tráfico de drogas, personas, minería ilegal y contrabando.

Ecuador sostiene una política de línea dura contra el crimen, aunque la violencia no cede. El país se ubica entre los más inseguros de la región, con una tasa de 51 homicidios cada 100.000 habitantes en 2025.