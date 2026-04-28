Un multimillonario indio quiere rescatar a los "hipopótamos de Pablo Escobar" y llevarlos a la India + Seguir en









Anant Ambani ofreció trasladar a los animales a un centro de conservación para evitar su sacrificio en Colombia. El Gobierno de Gustavo Petro analiza una eutanasia controlada por el impacto ambiental.

Los "hipopótamos de Pablo Escobar" se convirtieron en una plaga en Colombia.

El multimillonario Anant Ambani propuso trasladar a la India a los llamados “hipopótamos de la coca” de Pablo Escobar para evitar que sean sacrificados en Colombia. La iniciativa surge tras la decisión oficial de aplicar eutanasia a los animales por su impacto ambiental.

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El magnate de 31 años planteó alojar a los cerca de 80 ejemplares en Vantara, su centro de conservación, donde ya viven otros animales rescatados, y aseguró contar con la infraestructura necesaria para recibirlos. “Son seres vivos y sensibles y, si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, expresó.

Los hipopótamos fueron introducidos por Pablo Escobar en la zona de la Hacienda Nápoles, a orillas del río Magdalena, y con el paso de los años se reprodujeron sin control. Frente a esta situación, el Gobierno colombiano decidió avanzar con un plan de “eutanasia” para frenar su crecimiento, aunque hasta el momento no respondió a la propuesta del empresario indio.

Anant Ambani Anant Ambani quiere trasladar los hipopótamos a la India.

“No son fuerzas opuestas”, afirmó Ambani sobre la tensión entre conservación y control poblacional. Y agregó: “Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija".

La medida impulsada por el presidente Gustavo Petro se adoptó tras años sin encontrar países dispuestos a recibir a los animales. Según explicó la ministra de Ambiente, Irene Vélez, sin intervención la población podría superar los 500 ejemplares en 2030, generando graves daños a los ecosistemas y afectando especies nativas como el manatí y la tortuga de río. Además, la presencia de estos animales en zonas cercanas a poblaciones implica un riesgo para las comunidades, debido a su comportamiento territorial y agresivo. Quién es Anant Ambani El multimillonario que busca rescatar a los hipopótamos es hijo de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia y principal accionista del conglomerado Reliance Industries, con negocios en sectores como textiles, energía y telecomunicaciones. Anant Ambani también fue protagonista de la llamada “boda del año 2024”, un evento que reunió a más de mil invitados, entre ellos figuras como Bill Gates, Mark Zuckerberg e Ivanka Trump. La cantante Rihanna incluso brindó un show exclusivo durante los festejos. Ese mismo año, el empresario celebró una segunda preboda con más de 800 invitados a bordo de un lujoso crucero por el Mediterráneo, antes del enlace final, que despertó debate por las profundas desigualdades económicas en la India.