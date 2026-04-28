El multimillonario Anant Ambani propuso trasladar a la India a los llamados “hipopótamos de la coca” de Pablo Escobar para evitar que sean sacrificados en Colombia. La iniciativa surge tras la decisión oficial de aplicar eutanasia a los animales por su impacto ambiental.
Un multimillonario indio quiere rescatar a los "hipopótamos de Pablo Escobar" y llevarlos a la India
Anant Ambani ofreció trasladar a los animales a un centro de conservación para evitar su sacrificio en Colombia. El Gobierno de Gustavo Petro analiza una eutanasia controlada por el impacto ambiental.
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El magnate de 31 años planteó alojar a los cerca de 80 ejemplares en Vantara, su centro de conservación, donde ya viven otros animales rescatados, y aseguró contar con la infraestructura necesaria para recibirlos. “Son seres vivos y sensibles y, si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, expresó.
Los hipopótamos fueron introducidos por Pablo Escobar en la zona de la Hacienda Nápoles, a orillas del río Magdalena, y con el paso de los años se reprodujeron sin control. Frente a esta situación, el Gobierno colombiano decidió avanzar con un plan de “eutanasia” para frenar su crecimiento, aunque hasta el momento no respondió a la propuesta del empresario indio.
“No son fuerzas opuestas”, afirmó Ambani sobre la tensión entre conservación y control poblacional. Y agregó: “Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija".
La medida impulsada por el presidente Gustavo Petro se adoptó tras años sin encontrar países dispuestos a recibir a los animales. Según explicó la ministra de Ambiente, Irene Vélez, sin intervención la población podría superar los 500 ejemplares en 2030, generando graves daños a los ecosistemas y afectando especies nativas como el manatí y la tortuga de río.
Además, la presencia de estos animales en zonas cercanas a poblaciones implica un riesgo para las comunidades, debido a su comportamiento territorial y agresivo.
Quién es Anant Ambani
El multimillonario que busca rescatar a los hipopótamos es hijo de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia y principal accionista del conglomerado Reliance Industries, con negocios en sectores como textiles, energía y telecomunicaciones.
Anant Ambani también fue protagonista de la llamada “boda del año 2024”, un evento que reunió a más de mil invitados, entre ellos figuras como Bill Gates, Mark Zuckerberg e Ivanka Trump. La cantante Rihanna incluso brindó un show exclusivo durante los festejos.
Ese mismo año, el empresario celebró una segunda preboda con más de 800 invitados a bordo de un lujoso crucero por el Mediterráneo, antes del enlace final, que despertó debate por las profundas desigualdades económicas en la India.
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