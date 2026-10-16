Día del Jefe: la insólita historia por la que se celebra en todo el mundo cada 16 de octubre + Agregar ámbito en









Una fecha nacida en Estados Unidos a partir del descuido de una secretaria derivó en una conmemoración global.

El festejo para los jefes tiene su origen en una particular iniciativa personal. Netflix

Cada 16 de octubre se celebra el Día Internacional del Jefe, una efeméride dedicada a reconocer la tarea de quienes coordinan, supervisan y dirigen equipos en empresas e instituciones. Sin embargo, el origen de la fecha se encuentra en un episodio insólito ocurrido en Estados Unidos hace casi siete décadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Más allá del homenaje, la conmemoración busca poner en valor las relaciones humanas que se consolidan en el ámbito laboral, promoviendo ambientes de trabajo respetuosos y constructivos.

Magnific 16 de octubre, Día del Jefe La historia de esta conmemoración se remonta a 1958, cuando Patricia Bays Haroski, una secretaria que se desempeñaba en la empresa de seguros State Farm Insurance en Deerfield, Illinois, decidió registrar oficialmente la fecha ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Su objetivo era destacar el esfuerzo de quienes asumen la responsabilidad de conducir equipos y mejorar el vínculo entre superiores y empleados.

La elección del 16 de octubre no fue casualidad: la fecha coincidía con el cumpleaños de su jefe, a quien consideraba un ejemplo de liderazgo. Sin embargo, el detalle más curioso de esta efeméride es que su superior era también su propio padre, y según las versiones más difundidas de la historia, la propuesta surgió luego de que la joven olvidara felicitarlo.

Magnific Aquel reconocimiento que comenzó como un gesto familiar y personal fue cobrando fuerza con los años. Cuatro años más tarde, en 1962, el gobernador de Illinois, Otto Kerner, declaró oficialmente la conmemoración en ese estado. A partir de ese hito, el denominado National Boss's Day ganó popularidad en todo el territorio estadounidense hasta extenderse al resto del mundo.

Qué hace a una persona un buen jefe Con el paso del tiempo, la celebración incorporó también una reflexión profunda sobre las condiciones laborales y la diferencia entre ejercer autoridad y construir un liderazgo positivo. La distinción entre un jefe tradicional y un verdadero conductor reside en la capacidad de guiar con motivación en lugar de infundir temor u obediencia ciega. Magnific De acuerdo con especialistas en Recursos Humanos y organizaciones de desarrollo profesional, existen cuatro pilares fundamentales que definen a un buen líder: Comunicación asertiva y escucha activa : Establece metas claras, ofrece devoluciones constructivas en privado, reconoce los logros en público y mantiene abiertos los canales de diálogo.

: Establece metas claras, ofrece devoluciones constructivas en privado, reconoce los logros en público y mantiene abiertos los canales de diálogo. Empatía e inteligencia emocional : Comprende el factor humano, respeta los tiempos personales y transmite serenidad con un enfoque analítico ante situaciones de tensión

: Comprende el factor humano, respeta los tiempos personales y transmite serenidad con un enfoque analítico ante situaciones de tensión Desarrollo y empoderamiento : Confía en el criterio de sus colaboradores, evita el control obsesivo, delega responsabilidades e impulsa el crecimiento profesional del equipo

: Confía en el criterio de sus colaboradores, evita el control obsesivo, delega responsabilidades e impulsa el crecimiento profesional del equipo Responsabilidad y cohesión: Asume los errores frente a la dirección para resguardar al grupo y comparte el mérito de cada logro colectivo en lugar de adjudicárselo individualmente

Temas Efemérides