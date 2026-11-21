El 24 de noviembre se celebra el sabor del vino nacional. Diversas propuestas gastronómicas reúnen las expresiones de sabor con exquisitas selecciones y terroirs.

El 24 de noviembre se celebra el Día Nacional del Vino Argentino , con diversas propuestas gastronómicas. Los restaurantes más finos de Ciudad de Buenos Aires (CABA) ofrecerán maridajes, carnes y demás gustos para combinar con una degustación especial.

Ubicado en la planta baja de un petit hotel de estilo francés en Recoleta, PORTE combina quesos de productores nacionales, charcutería, platos de cocina bistró, vinos y coctelería de autor. El martes 24 de noviembre, celebrará el Día del Vino Argentino con una degustación especial junto a la bodega mendocina Vigne des Andes. La experiencia incluye un plato de quesos seleccionado por el fromelier de la casa y dos copas de la línea Passion de los Andes, por $48.000. Para acompañar la degustación, se podrá elegir entre tres variedades: malbec, sauvignon blanc o rosado de malbec. La propuesta invita a descubrir distintas expresiones del vino argentino en combinación con una cuidada selección de quesos.

En Hierro, la carta de vinos acompaña una propuesta gastronómica en la que las brasas y los cortes de carne son protagonistas. En su local de Palermo, esta Casa de Fuegos reúne cerca de 70 etiquetas argentinas, con referencias de bodegas como Zuccardi, Catena Zapata, Falasco, Trapiche y Alta Vista, entre otras. La selección recorre distintos estilos: desde Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Pinot Noir hasta Chardonnay, Sauvignon Blanc, Torrontés, Bonarda y Sangiovese. También hay lugar para vinos naranjos, rosados y espumantes. Para acompañar las mollejas a la parrilla, servidas con cremoso de zucchini y emulsión de limón, una alternativa interesante es el Mariflor Sauvignon Blanc, por su frescura y acidez; mientras que el ojo de bife puede encontrar un buen compañero en el Angélica Zapata Cabernet Sauvignon.

La experiencia en Porte incluye un plato de quesos seleccionado por el fromelier de la casa y dos copas de la línea Passion de los Andes.

En su local de Palermo, Hierro reúne cerca de 70 etiquetas argentinas, con referencias de bodegas como Zuccardi, Catena Zapata y Falasco.

Menú por dos pasos con maridaje en Mago

En el marco de la Semana del Vino Argentino, Mago Parrilla ofrecerá del 24 al 29 de noviembre, al mediodía y por la noche, un menú de cuatro pasos, acompañado por etiquetas de Lamadrid Estate Wines y Begani. El recorrido comenzará con mollejas a la parrilla con puré de limón, acompañadas por Lamadrid Chardonnay Gran Reserva; continuará con un carpaccio con costra de pimienta negra, rúcula y escamas de queso Reggianito, junto a Lamadrid Cabernet Franc Reserva, y tendrá como plato principal un ojo de bife a la parrilla con ensalada de tomates cherry, olivas negras y uvas, maridado con Begani Private Selection. Para el cierre, se servirá queso brie con duraznos frescos y jalea de vino blanco. Marcela Rienzo, sommelier de Mago Parrilla, fue la responsable de dar identidad a la cava del restaurante, con una selección que reúne etiquetas de distintas regiones vitivinícolas del país y refleja la diversidad de la producción nacional.

Dirección: Monroe y Montañeses, Belgrano.

El recorrido en Mago comenzará con mollejas a la parrilla con puré de limón, acompañadas por Lamadrid Chardonnay Gran Reserva.

2x1 en copas de Malbec Portillo en restaurante Museo Evita

En el marco del Día del Vino Argentino, Restaurant Museo Evita se suma a la fecha con una propuesta especial: el martes 24, durante toda la jornada, ofrecerá 2x1 en copas de Malbec Portillo, de Bodega Salentein. Se trata de un tinto joven elaborado en la finca El Oasis, en el Valle de Uco, Tunuyán, Mendoza, ideal para acompañar carnes, pastas y platos donde los quesos son protagonistas. Una invitación a brindar por la producción vitivinícola nacional en el entorno de una casona histórica de Palermo, con un patio arbolado que suma un marco especial a la experiencia.

Dirección: Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

Restaurant Museo Evita ofrecerá 2x1 en copas de Malbec Portillo, de Bodega Salentein.

Etiquetas de distintas regiones del país en Brava

En Belgrano, Brava suma a su propuesta centrada en las carnes, el fuego y la trazabilidad una carta de vinos argentinos que merece un recorrido propio. La cava, ubicada a la vista dentro del restaurante y curada por Fernando Ferraro, head sommelier de la casa, exhibe más de 100 etiquetas de distintas regiones del país, disponibles por copa y en botella. La selección combina variedades tradicionales como Malbec, Cabernet Franc y Chardonnay con otras menos habituales, entre ellas Gewürztraminer, Riesling, Semillón, Criolla, Bonarda y Torrontés. También hay vinos naranjos, rosados, blends y espumantes, con ejemplares de bodegas como Catena Zapata, Zuccardi, Rutini, Salentein, Riccitelli, Susana Balbo y Otronia, de Chubut. Una carta pensada para descubrir distintos perfiles del vino nacional y encontrar acompañamientos para los cortes y preparaciones de la casa.

Dirección: Mariscal Antonio José de Sucre 676, Belgrano.

Vinos para acompañar la cocina a leña en Somos Asado

En Somos Asado, el chef y propietario Gustavo Portela refleja una mirada actual de la parrilla, con una cocina íntegramente a leña que encuentra su complemento en una carta de 50 etiquetas, seleccionadas por el sommelier Gabriel Di Trapani. La propuesta hace foco en vinos argentinos de bodegas de Mendoza, Río Negro, Salta y Catamarca, con tintos de distintos cuerpos, blancos, rosados, naranjos, espumantes y vinos dulces. Entre las etiquetas más destacadas figuran el Chacra 55 Pinot Noir, de Río Negro; el Aluvional Gualtallary Malbec, de Zuccardi en Mendoza, y el Yacochuya Malbec, de Salta. También sobresalen el Kaiken Disobedience Blend, elaborado en colaboración con Francis Mallmann; el Emma Zuccardi Bonarda y el Nacha Rosé, de Bodega Chacra. La variedad se extiende a blancos como el Tierra de Volcanes Torrontés, de Catamarca; vinos naturales como el Suspiro del Viento Criolla Blanca sin filtrar, de Mendoza, y espumantes de Bodega Cruzat, también mendocina.

Dirección: Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo.

Somos Asado ofrece una carta de 50 etiquetas, seleccionadas por el sommelier Gabriel Di Trapani.

Más de 300 etiquetas en Foga

FOGA propone una cocina centrada en las carnes a la parrilla y los ahumados, con preparaciones que pasan por un smoker durante más de 12 horas. Para acompañar la propuesta, su imponente cava a la vista, conserva alrededor de 300 etiquetas de vinos. La selección incluye bodegas de distintos puntos del país, con ejemplares que expresan las particularidades de cada terruño. Entre ellos se encuentran Luigi Bosca De Sangre Cabernet Franc y Malbec del Valle de Uco, Gran Atilio Malbec, Cuchillo Pinot Noir y Domaine Bousquet Reserva Cabernet Franc orgánico de Gualtallary, en Mendoza. También hay referencias patagónicas, como Río de los Ciervos Malbec, Reserva del Fin del Mundo Malbec y Fin Single Vineyard Pinot Noir.

Dirección: Honduras 5098, Palermo.

FOGA propone una cocina centrada en las carnes a la parrilla y los ahumados, con preparaciones que pasan por un smoker durante más de 12 horas.

Cava subterránea en Hierro Bodegón

Hierro Bodegón propone descubrir la diversidad vitivinícola del país a través de una carta que reúne grandes bodegas y productores independientes. Su cava subterránea alberga más de 60 etiquetas, organizadas por estilos para facilitar la elección según las preferencias y los platos de su cocina porteña. La selección, con predominio de vinos de Mendoza y Salta, abarca desde tintos ligeros, como el Apple Bonarda de Riccitelli Wines y el Nebbiolo de Cimarrón Wines, hasta opciones de mayor estructura, como el Aluvional Malbec de Familia Zuccardi y el Yacochuya Malbec, de los Valles Calchaquíes. También hay lugar para variedades menos habituales, como la Criolla Chica de El Esteco, blancos de distintos perfiles, rosados y naranjos como el Solito Va, además del Kung Fu Pet Nat de Riccitelli Wines, de burbujas naturales. La propuesta incluye vinos sin alcohol y opciones por copa, para acompañar una carta que revisita los clásicos del bodegón, incorpora recetas contemporáneas y charcutería de elaboración propia.

Dirección: Fitz Roy 1722, Palermo.

Hierro Bodegón propone descubrir la diversidad vitivinícola del país a través de una carta que reúne grandes bodegas y productores independientes.

Con el acento en los terroirs en Villegas Resto

En Puerto Madero, Villegas Resto invita a recorrer la producción vitivinícola argentina a través de una cava con capacidad para 1.600 botellas, que reúne etiquetas de distintas regiones del país. La selección está a cargo de la sommelier Mariana Gil Juncal e incluye vinos de Mendoza, Salta, La Rioja, San Juan, La Pampa, Río Negro, Chubut, Córdoba y Buenos Aires. Entre los destacados aparecen Gran Malbec 2021, de Pulenta Estate; Los Jabalíes 2021, de Salentein; Nico by Luca 2022, de Luca, y Chañares 2023, de Viña Cobos. También figuran Gran Cabernet Franc 2021, de Pulenta Estate; Cheval des Andes 2022 y Filos Chardonnay 2024, de Luigi Bosca. La propuesta pone el acento en los terroirs, la procedencia de las uvas y la altura de los viñedos, dentro de un restaurante donde la tradición ganadera y los cortes de carne son protagonistas.

Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero.

En Puerto Madero, Villegas Resto invita a recorrer la producción vitivinícola argentina a través de una cava con capacidad para 1.600 botellas.

Productores locales y proyectos emergentes en Corte Comedor

Con más de 86 etiquetas argentinas, Corte Comedor presenta una carta de vinos centrada en productores locales y proyectos emergentes. El restaurante de Belgrano, dirigido por el chef Santiago Garat, cuenta con una cava para 280 botellas y la selección de la sommelier Ayelén Anso. El recorrido incluye vinos de Jujuy, Salta, Mendoza, San Juan, Córdoba y la Patagonia, con distintos métodos de elaboración, ejemplares criados en barricas y recipientes de hormigón, además de opciones sin filtrar. Para acompañar el tartare, la especialista recomienda el rosado Rossa Di Rosso, de Bira Wines, mientras que para las empanadas propone el torrontés Adentro Gran Nevado, de Adentro Bodega. Entre otras sugerencias aparecen Paso a Paso Criollo, para el matambrito de cerdo; A Lisa, de Bodega Noemía, y el syrah Los Dragones, para acompañar el asado del centro. Reconocido por la Guía Michelin desde 2023, el restaurante se especializa en parrilla contemporánea.

Dirección: Av. Olazábal 1391, Belgrano.

Con más de 86 etiquetas argentinas, Corte Comedor presenta una carta de vinos centrada en productores locales y proyectos emergentes.

Sistema de autoservicio en Malcriado

Elegir una etiqueta, definir la cantidad y servirse el vino directamente desde un dispensador es parte de la dinámica de Malcriado – entre Fuegos y Vinos. El restaurante y wine bar, con sedes en Parque Leloir y Tortugas Open Mall (TOM), cuenta con un sistema Newine de autoservicio que conserva los vinos en condiciones adecuadas y permite probar diferentes opciones por copa durante una misma comida. La selección incluye etiquetas como Rutini Cabernet Malbec, DV Catena Cabernet Malbec y De Ángeles Malbec, mientras que la carta por botella amplía el recorrido con bodegas y líneas como Catena Zapata, Luigi Bosca, Rutini, El Gran Enemigo, Escorihuela Gascón y Salentein. En el Día Nacional del Vino Argentino, este formato ofrece la posibilidad de explorar distintas cepas y estilos sin limitarse a una botella, con una carta gastronómica pensada para acompañarlos: parrilla, horno de barro y disco de arado, cortes de carne, empanadas, pastas y preparaciones para compartir.

Direcciones: Martín Fierro 3290, Parque Leloir; Ramal Pilar km 36,5, Tortugas Open Mall, Tortuguitas (TOM).

Malcriado cuenta con un sistema Newine de autoservicio que conserva los vinos en condiciones adecuadas y permite probar diferentes opciones por copa durante una misma comida.

Vinos de diferentes cepas y regiones en Diez Treinta

En Diez Treinta, el restaurante y listening bar de Colegiales, los vinos argentinos acompañan una carta de cocina de temporada con influencias latinoamericanas y asiáticas. La selección recorre distintas cepas y regiones del país, con etiquetas como Zaha Marsanne y Anaia Sauvignon Blanc, de Mendoza; Turbio y Manos Negras Red Soil Pinot Noir, también mendocinos, y Tigertone Garnacha, de Salta, además de opciones provenientes de Patagonia.

En Diez Treinta, los vinos argentinos acompañan una carta de cocina de temporada con influencias latinoamericanas y asiáticas.

La propuesta incluye asimismo blancos y tintos por copa, una alternativa para probar diferentes vinos a lo largo de la cena. El lugar se destaca por una selección enfocada en pequeños productores y etiquetas de baja y mediana intervención, que se integra al perfil gastronómico y musical del listening bar.

Dirección: Crámer 1030, Colegiales.