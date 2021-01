Ciudad exceptuará de los descuentos a docentes de riesgo

Respecto a las posibles medidas de fuerza, Acuña destacó que “algunos gremios ya lo anunciaron”, mientras que desde el Gobierno porteño se están “preparando para abrir las escuelas en un año que va a ser muy desafiante".

"Tenemos implementado con Salud un plan para la aplicación de las vacunas a medida que el Gobierno nacional entrega las dosis y se definen los grupos prioritarios. La logística ya está armada. Probablemente el 17 de febrero no estén vacunados los docentes, pero no depende de nosotros”, explicó en diálogo con Radio Con Vos.

La semana pasada, la ministra Acuña aseguró que quienes realicen medidas de fuerza sufrirán el correspondiente descuento en su salario: “Ellos pueden tomar la medida de fuerza que quieran, pero no están yendo a trabajar. Cuando no van a trabajar, se descuenta el día. Esto ha sido siempre así en la Ciudad, incluso fue a la Justicia y fue ratificado, por lo que tiene todo el marco de legalidad que corresponde. Ellos tienen el derecho a manifestar su posición y el Estado, a descontar el día no trabajado”.

El dictado de clases en la Ciudad de Buenos Aires fue anunciado para 17 de febrero próximo, para los cinco días de la semana y mínimo 4 horas por día.