El legado de Jane Goodall trascendió la vida salvaje e impactó en el rol de la mujer en la ciencia

La primatóloga británica Jane Goodall desafió los moldes de su época, cambió la mirada sobre los chimpancés y abrió camino para nuevas generaciones de investigadoras.

Cuando Jane Goodall desembarcó en las orillas del lago Tanganica en 1960, tenía apenas 26 años, una libreta en mano y una curiosidad insaciable. Nadie podía anticipar que aquella joven inglesa, sin título universitario y con el apoyo de su madre, terminaría sacudiendo los cimientos de la primatología y modificando la manera en que la ciencia veía a los animales.

La noticia de su muerte a los 91 años deja un vacío inmenso, pero también confirma que su legado trasciende al ámbito científico. No solo reveló conductas desconocidas de los chimpancés , como el uso de herramientas o su capacidad de cazar, sino que también se convirtió en una voz global en defensa de la naturaleza . En paralelo, demostró que la ciencia no tenía por qué ser un territorio vedado para las mujeres .

El impacto de Goodall no puede reducirse a una lista de hallazgos. Su forma de trabajar —nombrando a los chimpancés en lugar de numerarlos, observando con paciencia y empatía— descolocó a la academia, pero también abrió nuevas puertas. A la par, inspiró a miles de mujeres que vieron en ella una prueba de que era posible hacer ciencia fuera de los moldes establecidos.

Nacida en Londres en 1934 , desde niña mostró una obsesión por los animales . A los 4 años pasó horas escondida en un gallinero para entender cómo salían los huevos, lo que preocupó tanto a su madre que llegó a llamar a la policía. Ese tipo de curiosidad marcó su vida.

Ya adulta, un encuentro con el antropólogo Louis Leakey en Kenia fue decisivo: él la alentó a observar a los chimpancés de Gombe, en Tanzania, y consiguió que las autoridades coloniales aceptaran su permanencia allí, siempre bajo la compañía de su madre como condición. Fue el inicio de una carrera que rompería paradigmas.

Goodall ingresó a un doctorado en Cambridge sin haber pasado antes por la universidad, algo casi impensado en los 60. Y fue allí donde comenzaron las críticas más duras: que llamara “David Greybeard” a un chimpancé en lugar de asignarle un número era visto como un gesto “poco científico”. Sin embargo, con el tiempo su metodología se volvió estándar. Demostró que observar con empatía no era incompatible con la rigurosidad académica.

Jane Goodall La icónica imagen del acercamiento entre Goodall y Flint, un chimpancé bebé. Fundación Jane Goodall.

Goodall y el mundo de los chimpancés

Su trabajo de campo reveló aspectos de los chimpancés que hasta entonces parecían reservados a los humanos. Detectó que eran capaces de fabricar y manipular herramientas, que no eran vegetarianos, y que sus comunidades podían caer en enfrentamientos tan violentos como una guerra. También los vio abrazarse, consolarse y hasta hacer cosquillas, rasgos que pusieron en jaque la frontera entre lo humano y lo animal.

Una de las imágenes más recordadas de su carrera muestra a Goodall extendiendo la mano hacia Flint, un chimpancé bebé, en un gesto que recordaba a la famosa pintura de Miguel Ángel. Esa foto simbolizó algo más profundo: que los humanos no estamos fuera de la naturaleza, sino que formamos parte de ella.

Con los años, dejó la investigación de campo y se volcó al activismo global. Fundó el Jane Goodall Institute y el programa juvenil Roots & Shoots, convencida de que el cambio debía empezar con las nuevas generaciones. En sus charlas, donde siempre aparecía con su inseparable peluche Mr. H, repetía una idea sencilla pero poderosa: “solo si entendemos, podemos cuidar”.