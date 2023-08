Elecciones 2023: perdí mi DNI, ¿puedo votar?

En su reglamento, el organismo aclara: “Si perdiste o te robaron el DNI no podrás emitir su voto, ya que no tendrás el documento con el cual corresponde acreditar tu identidad ante la autoridad de mesa y los fiscales”. Además, aclara que en caso de estar en espera de un nuevo ejemplar, el comprobante de documento en trámite no se considera probatorio de la identidad del elector, por lo que tampoco se podrá utilizar para votar.