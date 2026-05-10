Las imágenes y videos más impactantes del paso de la ciclogénesis por Mar del Plata

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La ciudad sufrió fuertes lluvias, vientos intensos y una impresionante crecida del mar que dejó calles inundadas y destrozos.

Mar del Plata sufrió una fuerte ciclogénesis que provocó vientos intensos, lluvias y un avance del mar sobre la costa.

Mar del Plata sufrió este fin de semana los efectos de una intensa ciclogénesis que provocó fuertes ráfagas de viento, lluvias persistentes y una peligrosa crecida del mar. El fenómeno climático dejó calles anegadas, daños en distintos sectores de la ciudad y una serie de imágenes impactantes que rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales.

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Qué pasó en Mar del Plata durante la ciclogénesis El fenómeno meteorológico golpeó con fuerza a la ciudad balnearia durante las últimas horas y generó complicaciones en distintos puntos de la costa. La combinación entre el viento, la lluvia y el avance del mar provocó escenas de destrucción y complicó la circulación en varias zonas urbanas.

La situación comenzó a mejorar con el correr de las horas y las alertas meteorológicas fueron levantadas. Además, se espera que desde este domingo las condiciones climáticas cambien hacia un escenario más estable y benigno.

ciclogénesis mar del plata El temporal dejó calles anegadas, daños en la zona costera y una serie de imágenes impactantes en la ciudad balnearia.

La ciclogénesis es un proceso meteorológico que ocurre cuando se forma o intensifica rápidamente un sistema de baja presión atmosférica. Este tipo de fenómenos suele provocar tormentas intensas, fuertes ráfagas de viento y abundantes precipitaciones, especialmente en zonas costeras como Mar del Plata.

Videos y fotos de los destrozos que dejó el temporal Las imágenes compartidas por vecinos y medios locales mostraron el fuerte impacto que tuvo el temporal sobre la ciudad. El mar avanzó sobre la costa y el viento azotó distintos sectores urbanos. ciclogénesis mar del plata La combinación de viento, lluvia y oleaje generó escenas de inundaciones y complicaciones en distintos sectores urbanos. X: @Tiempo_AMBA Ciclogénesis mar del plata Vecinos y turistas registraron en fotos y videos la fuerza del temporal que afectó a Mar del Plata. Radio Brisas Las ráfagas también provocaron daños en estructuras y espacios públicos. Entre ellos, se registraron destrozos en el interior del Torreón del Monje, uno de los más importantes referentes edilicios de Mar del Plata. ciclogénesis mar del plata El mar avanzó con fuerza sobre la costa y dejó postales de destrucción en distintos puntos de la ciudad. X: @JuaniAyoroaOK El intenso oleaje, con olas de gran altura y fuerza inusual, junto a las ráfagas de viento, afectó distintos sectores del frente costero, balnearios y estructuras ubicadas cerca de la rambla. Las imágenes del temporal muestran el avance del mar sobre la ciudad y el fuerte impacto de la tormenta en la infraestructura costera. ciclogénesis mar del plata El fenómeno climático provocó olas de gran tamaño que impactaron directamente sobre la rambla y los balnearios. X: @germanlagrasta ciclogénesis mar del plata El temporal combinó lluvia y viento con un oleaje potente que modificó el paisaje de la costa. X: @germanlagrasta La situación comenzó a mejorar tras el temporal Aunque el temporal generó momentos de preocupación durante la madrugada y las primeras horas del sábado, con el correr del día el panorama empezó a estabilizarse. Las autoridades levantaron las alertas meteorológicas y se prevé una mejora en las condiciones climáticas. Mientras tanto, vecinos y turistas compartieron en redes sociales las impresionantes postales que dejó la ciclogénesis en la ciudad. Las imágenes mostraron desde olas golpeando con fuerza la costa hasta calles completamente cubiertas por agua, reflejando la magnitud del fenómeno que afectó a Mar del Plata.