Mar del Plata sufrió este fin de semana los efectos de una intensa ciclogénesis que provocó fuertes ráfagas de viento, lluvias persistentes y una peligrosa crecida del mar. El fenómeno climático dejó calles anegadas, daños en distintos sectores de la ciudad y una serie de imágenes impactantes que rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales.
Las imágenes y videos más impactantes del paso de la ciclogénesis por Mar del Plata
La ciudad sufrió fuertes lluvias, vientos intensos y una impresionante crecida del mar que dejó calles inundadas y destrozos.
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Qué pasó en Mar del Plata durante la ciclogénesis
El fenómeno meteorológico golpeó con fuerza a la ciudad balnearia durante las últimas horas y generó complicaciones en distintos puntos de la costa. La combinación entre el viento, la lluvia y el avance del mar provocó escenas de destrucción y complicó la circulación en varias zonas urbanas.
La situación comenzó a mejorar con el correr de las horas y las alertas meteorológicas fueron levantadas. Además, se espera que desde este domingo las condiciones climáticas cambien hacia un escenario más estable y benigno.
La ciclogénesis es un proceso meteorológico que ocurre cuando se forma o intensifica rápidamente un sistema de baja presión atmosférica. Este tipo de fenómenos suele provocar tormentas intensas, fuertes ráfagas de viento y abundantes precipitaciones, especialmente en zonas costeras como Mar del Plata.
Videos y fotos de los destrozos que dejó el temporal
Las imágenes compartidas por vecinos y medios locales mostraron el fuerte impacto que tuvo el temporal sobre la ciudad. El mar avanzó sobre la costa y el viento azotó distintos sectores urbanos.
Las ráfagas también provocaron daños en estructuras y espacios públicos. Entre ellos, se registraron destrozos en el interior del Torreón del Monje, uno de los más importantes referentes edilicios de Mar del Plata.
El intenso oleaje, con olas de gran altura y fuerza inusual, junto a las ráfagas de viento, afectó distintos sectores del frente costero, balnearios y estructuras ubicadas cerca de la rambla. Las imágenes del temporal muestran el avance del mar sobre la ciudad y el fuerte impacto de la tormenta en la infraestructura costera.
La situación comenzó a mejorar tras el temporal
Aunque el temporal generó momentos de preocupación durante la madrugada y las primeras horas del sábado, con el correr del día el panorama empezó a estabilizarse. Las autoridades levantaron las alertas meteorológicas y se prevé una mejora en las condiciones climáticas.
Mientras tanto, vecinos y turistas compartieron en redes sociales las impresionantes postales que dejó la ciclogénesis en la ciudad. Las imágenes mostraron desde olas golpeando con fuerza la costa hasta calles completamente cubiertas por agua, reflejando la magnitud del fenómeno que afectó a Mar del Plata.
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