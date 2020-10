Desapareció el 100% de la fauna de un parque natural por el fuego en Corrientes

El Parque provincial San Cayetano posee la más alta categoría de protección legal. En él solo se permiten actividades turísticas, educativas y de investigación. Por su cercanía a la ciudad de Corrientes, desde que fue creado en el año 2015, se convirtió en un lugar fácil de llegar en donde poder disfrutar y aprender sobre naturaleza. Por su extensión, sus actividades son fundamentalmente educativas, donde han pasado cientos de alumnos en edad escolar, cátedras de universidades, tesinas de grado y doctorado. Las imágenes son realmente impactantes. Impacta ver el contraste de lo que quedó, de lo que había y ya no está, de lo que demorará muchos años en volverse a recuperar. El Parque posee una superficie de 76 has. de las cuales se quemaron 42. Más del 55%. Si nos basamos sólo en números podría parecer escaso, pero si contamos que es el único refugio de vida silvestre en una zona asediada por la caza furtiva, la fragmentación del hábitat por la deforestación y cambio de uso de la tierra, la consecuencia es gravísima. Los animales ya no tienen a dónde ir. El Parque era ese lugar en el que los carpinchos comenzaban a dejarse ver, en el que los guazunchos y zorros merodeaban un poco más tranquilos, en el que los monos tenían hojas verdes para alimentarse, en donde lentamente la fauna se estaba amigando con los humanos que la protegemos. Hoy decimos #bastadequemas Cuidemos la naturaleza, que es de todos. No hay más tiempo. No hay bienestar posible en desarmonía con la naturaleza. Lo estamos viendo. Somos un solo mundo. Una sola forma de vida. Imágenes: @Leopoldo Bayol a quien agradecemos infinitamente.