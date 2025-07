Feriados de agosto: ¿Qué pasa con el 17: será puente turístico?

El Gobierno confirmó un nuevo día no laborable con fines turísticos. Cuál es la diferencia con un feriado y qué día cae.

Este 2025, el Poder Ejecutivo estableció el viernes 15 de agosto como día no laborable por el feriado del 17 de Agosto, que este año coinciden la conmemoración por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín y el Día del Niño .

Según la ley 27.399 de nuestro país, el Gobierno nacional puede establecer hasta tres feriados o días no laborales con fines turísticos cada año. Pero, ¿Cuál es la diferencia entre el feriado nacional y el día no laborable? El feriado nacional implica un cese obligatorio de actividades o un pago doble en caso de que se trabaje.

Feriado- El 17 de Agosto este año se convierte en fin de semana largo de acuerdo con el calendario de feriados 2025 estipulado por el Gobierno Nacional.

Por su parte, el día no laborable permite que el empleador tome la decisión de otorgar el día libre a sus empleados o hacerlos trabajar. Si trabajan, no corresponde ningún pago extra. El 15 de agosto, por ejemplo, será un día no laborable a partir del feriado del 17 que cae domingo.