Feriados 2025: Confirman fin de semana largo en agosto

Con fines turísticos y en función de lo establecido por ley, el Gobierno confirmó un nuevo día no laborable para sumarse al próximo feriado de agosto.

En plenas vacaciones de invierno para los niños y feria judicial, los argentinos se preguntan cuándo será el próximo fin se semana largo. Tengan la posibilidad de hacerse una escapada o no, la alternativa de tener una semana corta o bien, de tres días de descanso siempre es bienvenida. En ese sentido, el Poder Ejecutivo estableció que el viernes 15 de agosto será día no laborable en función del feriado del 17 de agosto.

Esto se debe a que, este año el feriado que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín cae domingo. El Gobierno nacional puede establecer tres feriados o días no laborables al año con fines turísticos, según estipula la ley 27.399.

La diferencia entre el feriado nacional y el día no laborable es que el primero implica un cese obligatorio de actividades o pago doble si se trabaja, mientras que el segundo contempla la decisión en manos de cada empleador, que pueden optar por otorgar el día libre a sus empleados o no. En caso de trabajar, no corresponde ningún pago extra.