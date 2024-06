Hicieron dedo en la ruta, el auto que las levantó choco contra caballos y una de ellas murió

Captura desde 2024-06-27 10-32-33.png Las autoridades de la institución educativa a la que concurría la víctima emitieron un comunicado.

“Hoy un día muy triste para todos tus vecinos, querida Norma Córdoba, enterarme de tu trágico accidente me paralizó, la impotencia de saber que para ejercer tu profesión de docente arriesgabas tu vida día a día. Me entristece saber que no te voy a ver con esa sonrisa, alegría y tus sabios consejos. Pero así te voy a recordar, cómo una mujer luchadora, honesta y tan buena amiga. Mi más sentido pésame a tus tres hijos y toda tu familia”, rezaba el mensaje.

Asimismo, las autoridades de la escuela en la que trabajaba la maestra emitió un comunicado e informó que este jueves no se desarrollan clases en la institución.