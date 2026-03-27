Gustavo Sáenz reclamó ante el Gobierno la concreción de obras en rutas nacionales de Salta + Seguir en









El mandatario se reunió con el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Furgoni. "No vamos a dejar de reclamar lo que nos pertenece", aseguró.

Carlos Frugoni recibió al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se reunió con el secretario coordinador de Infraestructura de Nación, Carlos Furgoni, y reclamó por obras de conectividad para la provincia, un pedido que se repite entre los mandatarios de diversos signos políticos.

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Saénz y Frugoni mantuvieron un encuentro este viernes, mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, comienza las tratativas con mandatarios dialoguistas y aliados buscando apoyos para las reformas que el presidente Javier Milei impulsa en el Congreso.

Los reclamos de Gustavo Sáenz a Nación El líder salteño puso sobre la mesa una serie de proyecto inconclusos, como la ruta nacional 9/34, orientada a reducir la siniestralidad y fortalecer el desarrollo regional,

También los puentes sobre el río Vaqueros que optimizarán la circulación en el área metropolitana y los tramos 2 y 3 de la ruta nacional 51, clave para el Corredor Bioceánico y la vinculación con la Puna y Chile.

“Son recursos que corresponden a todos los salteños. No vamos a dejar de reclamar lo que nos pertenece para fortalecer nuestra conectividad y progreso”, resaltó el gobernador en este marco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/2037560121484566749&partner=&hide_thread=false Seguimos gestionando ante Nación los fondos comprometidos para nuestra provincia.



Mantuve una reunión con el coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, para exigir la reactivación de obras viales clave en la ruta 9/34, puente de Vaqueros y circunvalación y dos tramos… pic.twitter.com/Sca1LsN6Bx — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) March 27, 2026 Asimismo, ratificó su decisión de seguir impulsando la concreción de las 11 rutas incluidas en el acuerdo firmado con Nación en junio de 2024, entendiendo que la conectividad es un eje central para el crecimiento, la integración y el desarrollo de toda la provincia. “Seguimos trabajando mes a mes para fortalecer la conectividad en Salta, gestionando la continuidad de rutas nacionales que hoy se encuentran en estado de abandono. Nuestro objetivo es concretar las 11 obras viales incluidas en el acuerdo de junio de 2024, en beneficio de todos los salteños”, afirmó. Finalmente recordó que Salta asumió la responsabilidad de dar continuidad a numerosas obras paralizadas por el Estado nacional. “Desde la Provincia cumplimos nuestra parte absorbiendo obras nacionales prioritarias como: viviendas, Centros de Desarrollo Infantil, Ciudad Judicial de Orán, Alteo del Dique El Limón”. En el ecosistema de los gobernadores, Gustavo Sáenz es uno de los principales aliados de la administración libertaria. El mandamás apoyó numerosas iniciativas del oficialismo. Entre las más recientes, aparecen el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. El dirigente cuenta con tres diputados propios y la senadora Flavia Royón como alfiles propios en el palacio legislativo. Además, mantiene un duro enfrentamiento con la conducción del PJ nacional, encarnada en Cristina Kirchner, que mantiene intervenido el Partido Justicialista salteño.